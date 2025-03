L’Italia di Spalletti a caccia dell’impresa. Missione ai limiti dell’impossibile. A Dortmund, stasera ore 20.45, diretta Rai1, gli azzurri sono chiamati a centrare un’impresa, come gli azzurri del 2006 quando in panchina c’era Lippi e la Germania ha subito l’unico ko nelle 20 sfide giocate in 51 anni dentro lo stadio del Borussia.

Grosso e Del Piero firmarono lo storico 2-0. Stasera occorrerà tirar fuori lo spirito Mondiale. Se va male, a giugno l’Italia sfiderà Halland per iniziare le qualificazioni ai mondiali. A Dortmund stasera va rovesciato l’1-2 dell’andata per agganciare le Finals Four. Non solo, la partita con la Germania deciderà pure il Girone delle qualificazioni per l’America nel 2026. Insomma questi quarti di finale di Nations League sono molto importanti e Spalletti ci crede nonostante gli infortuni. C’è , soprattutto, da superare la fragilità azzurra sui calci piazzati. In poche parole per ribaltare la Germania serve una fiducia mondiale.

La partita di Dortmund è doppia. Un bivio che porta a destinazioni già ben note: Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo in caso di passaggio del turno degli azzurri. In caso di sconfitta ci ritroveremo in un girone con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova. Il gruppo più temuto e’ certamente quello di Halland che sabato ha battuto 5-0 la Moldavia.

ITALIA, NUOVA DIFESA CON BUONGIORNO E GATTI

Il Ct Spalletti ha pronto almeno quattro novità rispetto all’andata perché servono più chili e centimetri. Di qui il nuovo pacchetto difensivo con Buongiorno al centro di una difesa a tre, con Bastioni a sinistra e Gatti a destra. L’Italia ha un solo risultato per andare in Finals Four. Gli azzurri saranno eliminati, non solo con la sconfitta ma anche con il pareggio. Per questo Big Luciano ha rinnovato il centrocampo a cinque affidando la guida a Ricci con Tonali e Barella a supporto mentre Di Lorenzo e Udogie saranno i quinti. In prima linea il confermato Kean con Maldini a fianco. Indisponibili Dimarco, Retegui, Cambiasso e Calafiori. I due gol di testa visti a San Siro di Kleildienst e Goretzka hanno accelerato la trasformazione. Di fatto è un’Italia con cinque difensori.

IL BORUSSIA STADIO TUTTO ESAURITO

L’Italia è attesa da una bolgia tedesca. Il Signal Iduna Park è annunciato tutto esaurito. Attesi 60.000 tifosi in grande maggioranza tedeschi per spingere la Germania verso le Finals di Nations. C’è da sperare che la lezione di San Siro sia servita a qualcosa.