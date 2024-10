Luna Rossa cede due regate alla Ineos Britannia e va sotto 6-4. Ora serve un’impresa per fare un ribaltone

Niente da fare per Luna Rossa contro gli inglesi della Ineos Britannia: due regate, due sconfitte. Sempre più amaro il campo di regata di Barcellona. I britannici hanno a disposizione (venerdì prossimo) due match point per aggiudicarsi la Louis Vitton Cup che dà il diritto di disputare la Coppa America, il più prestigioso trofeo della vela. Sono in vantaggio 6-4. Vince chi per primo arriva a 7. A Luna Rossa ora serve una impresa epocale per continuare a sperare in un ribaltone.

Le due amare regate di giornata

Primo duello: vittoria di Ineos Britannia. Partenza alle 14.10 sul campo-regata di Barcellona, onde alte e difficili. La barca azzurra va in vantaggio di 40 metri ma Ineos recupera rapidamente e allunga. È più veloce, aumenta gradualmente il vantaggio e vince la prima regata staccando di 300 metri Luna Rossa attardata di 23 secondi. Gli inglesi vanno così sul 5-4. L‘equipaggio azzurrao confida nella rivincita con il Round 10 in programma alle 15.15 montando un fiocco piu idoneo alle condizioni del vento (16-18 nodi). Alle 15.14 parte il Round 10, Britannia va subito al comando, Luna Rossa si avvicina ma Ineos alle 15.42 chiude la regata con 8” sugli azzurri. Una inezia. Gli inglesi portano il punteggio sul 6-4. Il che vuol dire che a Britannia manca un solo punto per andare a giocarsi la Coppa America nella finalissima con i campioni in carica neozelandesi.

Ora agli azzurri serve una impresa

Luna Rossa ora è costretta a vincere tutte e tre le regate mancanti per ribaltare questa serie della Louis Vitton Cup. Duro il commento di Sir Ben Ainslie, 47 anni, il leggendario timoniere della Ineos, 4 ori ai Giochi Olimpici (Sidney 2000, Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012). Ha detto a fine gara: ”Le nostre due vittorie? È la risposta ad alcuni media italiani che dicevano che potevamo vincere solo una regata da soli”. Musi lunghi ma tutt’altro che rassegnati i velisti azzurri. Garantisce Spithill, timoniere di Luna Rossa: ”Torneremo più forti”.

Venerdì i match point

Giovedì riposo. Le regate riprenderanno venerdì. Al Britannia basta una vittoria per conquistare il pass per la finale. Diretta Sky Sport e in streaming su Now.