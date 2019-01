MARSIGLIA (FRANCIA) – Mario Balotelli diventerà un nuovo giocatore del Marsiglia entro 24 ore. Lo scrive L’Equipe, secondo cui l’arrivo di SuperMario all’Olympique “sta diventando più chiaro” visto che è stato trovato l’accordo sull’ingaggio. L’attaccante del Nizza ha deciso di non prolungare la sua avventura sulla Costa Azzurra, visto lo scarso feeling con il tecnico Patrick Vieira e “già nelle prossime ore potrebbe atterrare su La Canebière” (la strada più famosa di Marsiglia, ndr).

Per il quotidiano francese, il trasferimento “ha fatto progressi significativi questo fine settimana”, e “i dirigenti marsigliesi si danno 24 ore per raggiungere l’accordo definitivo”. L’allenatore del Marsiglia, Rudi Garcia, avrebbe già parlato con l’attaccante due volte in questo fine settimana e “spera di poter contare su Balotelli già venerdì contro il Lille”.

Mario Balotelli al Marsiglia, guadagnerà 3 milioni per giocare 17 partite

Capolavoro dell’agente Mino Raiola. Mario Balotelli dovrebbe guadagnare tre milioni di euro per solamente 17 partite. Un autentico affare per un calciatore che era finito ai margini del progetto tecnico del Nizza e che non aveva più mercato in Italia.

