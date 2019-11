MILANO – Mauro Icardi non gioca più con l’Inter, perché si è trasferito in prestito al Paris Saint Germain, ma è comunque rimasto in ottimi rapporti con alcuni ex compagni di squadra. Tra loro c’è Antonio Candreva. Icardi ha commentato l’ultima foto pubblicata su Instagram da Antonio Candreva. Nella foto, l’esterno dell’Inter è ritratto con un vestito elegante durante la conferenza stampa di presentazione di Borussia Dortmund-Inter di Champions League.

Mauro Icardi si è complimentato con il suo vecchio compagno di squadra scrivendo: “Mamma mia che stile amico mio”. Pronta la risposta di Antonio Candreva: “Grazie amico mio, se vuoi qualche consiglio chiedimi pure”. Il siparietto è terminato tra le risate di entrambi e dei tifosi dell’Inter che hanno letto divertiti.

È in pratica uno spareggio per gli ottavi di Champions League il match di stasera tra Borussia e Inter a Dortmund (Germania). Nel girone F, entrambe sono a quattro punti dopo le prime tre gare. Alla squadra di Conte servirà un’altra prova di carattere, proprio come quella con cui due settimane fa ha superato i tedeschi a San Siro, perché al Signal Iduna Park, dove la tifoseria caldissima, i gialloneri hanno vinto sette gare delle ultime nove, pareggiando le altre due.

Se l’Inter gioca uno spareggio “virtuale”, sempre domani il Napoli – primo nel girone E con sette punti – ha invece la possibilità di andare agli ottavi già domani sera, battendo il Salisburgo al San Paolo.

Nonostante il cattivo ruolino in competizione, i biancorossi sono comunque un avversario da non sottovalutare, soprattutto considerando la loro potenza d’attacco. In Austria hanno segnato ben 53 reti in 13 partite, in Champions sono undici in tre gare, grazie soprattutto al gigante norvegese Erling Haaland, che, appena 19enne, ha già segnato sei gol in Europa, di cui due al Napoli nel match d’andata (fonte Ansa).