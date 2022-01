Dusan Vlahovic ha scelto la Juventus. A riportare l’indiscrezione di mercato è La Gazzetta dello Sport. Il centravanti della Fiorentina avrebbe un accordo di massima con i bianconeri sulla base di un contratto da 7 milioni di euro a stagione. Il problema per i bianconeri sarà trovare un accordo con i viola.

Vlahovic alla Juve, la Fiorentina chiede 70 milioni cash

La Fiorentina infatti vuole cedere Vlahovic alle sue condizioni, ovvero 70 milioni di euro senza contropartite tecniche, cifra che la Juve difficilmente potrà offrire in questa sessione di calciomercato.

A un anno e mezzo dalla scadenza del contratto di Vlahovic (2023), la Fiorentina sa di non poter correre il rischio di perderlo a zero. L’obiettivo dei viola è però chiudere l’affare senza contropartite, solo cash. Per la Juve però spendere adesso quei soldi significherebbe rinunciare a eventuali acquisti estivi.

Alternative e capitolo cessioni

E così la Juventus valuta anche altre alternative. In cima alla lista c’è Anthony Martial che potrebbe arrivare dal Manchester United in prestito. Complessa la strada che porta a Ousame Dembelé del Barcellona, anche lui con un contratto pesante. Sulle uscite la Juve vorrebbe piazzare Aaron Ramsey che però continua a rifiutare destinazioni. Arthur piace all’Arsenal ma per lasciarlo partire i bianconeri chiedono il prestito di un anno e mezzo con riscatto garantito.