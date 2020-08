Messi avrebbe inviato un fax al Barcellona per esternare la sua volontà di lasciare il club a parametro zero.

Messi come Cristiano Ronaldo? Non proprio. L’attaccante argentino avrebbe esternato la sua volontà di lasciare il Barcellona a parametro zero.

Quindi Messi, per avere più potere contrattuale con il suo prossimo club, sarebbe intenzionato a non far incassare nulla al Barcellona. Invece Ronaldo fece incassare cento milioni di euro al Real Madrid.

Messi sarebbe intenzionato a lasciare il Barcellona perché non condividerebbe il nuovo progetto tecnico affidato a Koeman.

Il nuovo allenatore, di comune accordo con il club, ha fatto fuori tutti gli amici di Messi. Infatti sono stati allontanati quasi tutti i senatori della squadra, da Piqué, fino ad arrivare a Rakitic e Suarez, tutti i calciatori con i quali Messi aveva un rapporto speciale.

La bomba di TycSports.

Lionel Messi ha annunciato al Barcellona che intende lasciare il club, ma la cosa più clamorosa è che intende farlo gratis: lo riferisce il media argentino TycSports, dopo che il quotidiano Ole’ aveva annunciato per la giornata la decisione definitiva del numero 10.

Il fuoriclasse della Nazionale Argentina avrebbe inviato un burofax, un messaggio certificato, riferendo di avvalersi della clausola che lo svincola a parametro zero a fine stagione.

I legali del Barca sostengono però che la clausola scadeva il 10 giugno.

Dove può andare.

La destinazione più probabile per il numero dieci argentino sarebbe l’Inter. Seguono, in questo ordine, Paris Saint Germain e Manchester City. Al momento non ci sarebbe altri club in lizza per il fuoriclasse argentino (fonte ANSA).