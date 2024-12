Mondiale per club negli Stati Uniti (15 giugno-13 luglio 2025): fatti giovedì 5 dicembre a Miami i sorteggi per disegnare il tabellone – 32 squadre divise in 8 gruppi, le due vincenti di ciascun gruppo si qualificheranno agli ottavi – sono emerse le prime ombre. L’ultima invenzione della Fifa sta suscitando più di un interrogativo, in testa a tutti i conti che non tornano. Andiamo con ordine.

Inter con il River Plate, Juve col Manchester City

Le due sole italiane che partecipano al super mondiale se la vedranno con due club di grandi tradizioni: i nerazzurri affronteranno gli argentini del River Plate, la quarta squadra del Sudamerica per numero di titoli ufficiali vinti (18); i bianconeri contenderanno agli inglesi di Pep Guardiola il primato del gruppo G che è completato dal Wydad di Casablanca (Marocco) e dalla Al Ain, la squadra più titolata degli Emirati Arabi allenata in passato anche da Zenga e Crespo. Negli otto gironi figurano i club più prestigiosi come il Bayer Monaco, Real Madrid, Paris SG, Chelsea, Porto e i brasiliani del Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Fluminense. Tanta roba.

Ben 63 partite in 12 città

E qui viene il bello: fusi orari variabili, sedi e orari delle partite non ancora comunicato. Il che sta procurando disagi nella organizzazione dei viaggi dei tifosi, nelle esigenze televisive. Il tutto mentre è aperta una finestra di mercato per 4 cambi +2 a luglio. Si spera che gli 8 gruppi abbiano sedi vicine per ridurre l’impatto dei trasferimenti e garantire orari tv compatibili con i vari mercati.

Zone buie sulla parte contabile

Il capo della FIFA ha previsto ricavi per 5 miliardi. Finora non si sono superati i 2 miliardi, una cifra che non potrà coprire le richieste di alcuni grandi club. Certo, il torneo è ricco, ma alle finaliste andranno cifre meno stellari del previsto: si divideranno in 800 milioni. Il sorteggio della Super Lega di Infantino – sorteggio baciato da Trump con un discorso registrato di ringraziamento “che consegna l’evento agli Stati Uniti” – è stato accolto da eccessivo ottimismo. Identificati gli stadi del torneo: Atlanta, Charlotte, Nashville, Cincinnati, Washington, Philadelphia, Miami, Los Angeles, Seattle, New York, Orlando. La finale si disputerà al Metlife Stadium di New York il 13 luglio. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta e gratis su DAZN; dunque il mondiale sarà visibile in tutto il mondo compresa l’Italia e senza pagare. Per questo Infantino ha definito il mondiale “il torneo più accessibile di sempre”. Il montepremi però non è ancora ufficiale quindi è impossibile quantificare il premio per la vincitrice.