Mondiali 2022, altro scandalo: la FIFA vieta la fascia arcobaleno minacciando i capitani delle nazionali

Niente fascia arcobaleno al braccio dei capitani di Inghilterra, Galles, Belgio, Danimarca, Germania, Olanda e Svizzera. Alla fine hanno dovuto cambiare idea, cedere alle pressioni della FIFA, sventare la minaccia di ritrovarsi con calciatori ammoniti senza nemmeno scendere in campo.

Niente fascia arcobaleno per i capitani, il comunicato

In una dichiarazione congiunta le Federazioni di Inghilterra, Galles, Belgio, Danimarca, Germania, Olanda e Svizzera hanno fatto un passo indietro e deciso di non mettere al braccio dei capitani la fascia ‘One Love’ che richiama l’iconica bandiera arcobaleno, simbolo della comunità LGBTQIA+.

“Come Federazioni nazionali non possiamo mettere i nostri giocatori in una posizione in cui potrebbero incorrere in sanzioni sportive, comprese le ammonizioni; per questo motivo abbiamo chiesto ai nostri capitani di non indossare la fascia durante le partite della Coppa del Mondo. Eravamo disposti a pagare multe che normalmente si applicherebbero alle violazioni dei regolamenti sulle divise e avevamo preso un forte impegno: volevamo che i capitani indossassero la fascia arcobaleno. Tuttavia, non possiamo permettere che i nostri giocatori siano costretti a ricevere un’ammonizione o a lasciare il campo di gioco. Siamo molto frustrati da una decisione che riteniamo senza precedenti: abbiamo scritto alla FIFA a settembre informandola del nostro desiderio di indossare la fascia One Love per sostenere attivamente l’inclusione nel calcio e non abbiamo avuto risposta”.

Il regolamento della FIFA

La FIFA fa riferimento all’articolo 13.8.1 del Regolamento Equipaggiamento secondo cui: “Per le Competizioni Finali FIFA, il capitano di ciascuna Squadra deve indossare la fascia da capitano fornita dalla FIFA”.