Mondiali di atletica leggera in Oregon. 60 azzurri, le punte di diamante: Jacobs e Gimbo Tamberi

Jacobs c’è. L’olimpionico ha raggiunto la spedizione azzurra (60 atleti) e parteciperà ai Mondiali di atletica leggera in programma a Eugene (Stati Uniti ) dal 15 al 24 luglio. “Sta bene ed è sereno” garantisce il suo allenatore Paolo Camossi. Debutterà sabato alle 3.50 (in Italia venerdì ore 18.50). Poi semifinali e finale tutte domenica. Anche Gimbo Tamberi, l’altra punta di diamante della Nazionale italiana, è carico “come alla vigilia di tutte le gare affrontate” fa sapere il re di Tokyo. Entrambi sono reduci da guai fisici, entrambi non sono al top della forma ma confidano nel loro smisurato orgoglio. Per Gimbo le gare di salto sono in programma venerdì (19.10 in Italia) e lunedì (finale).

UN ANNO DOPO TOKYO

Molto è cambiato. Il bottino centrato alle Olimpiadi (5 ori) è francamente difficile da ripetere. Il direttore tecnico prof. Antonio La Torre lo ammette con schiettezza:”Dovremo giocare in difesa ma niente isterica se dovessimo passare da 5 ori olimpici a zero medaglie “. La kermesse iridata (1.900 atleti di 192 nazioni) è una incognita che sfugge ad ogni pronostico. La pista non è avara di sorprese. Mai.

L’ITALIA CON 60 ATLETI

Prevalgono le donne (31) sugli uomini (29). Nella spedizione azzurra spiccano sei campioni olimpici di Tokyo su sette: è assente solo la marciatrice pugliese Antonella Palmisano, oro della 20 km, per una infiammazione all’anca sinistra. I sei ragazzi d’oro sono: Jacobs, Tamberi, Patta,Desalu, Tortu, e Massimo Stano, barese, re della 20 km di marcia che ad Eugene (Oregon) sarà in gara sulla distanza dei 35 km.

DUE RAGAZZE ESORDIENTI IN AZZURRO

Sono Vissa Sintayehu, classe 1995, radici africane (Etiopa), adottata da coniugi friulani e Alessandra Bonora, 21 anni, bresciana. Sintayehu correrà i 1500, Alessandra farà parte della staffetta 4×400. In azzurro con merito. Questa esperienza (sportiva,umana, sociale) sarà loro di grande aiuto.

TOTALE COPERTURA TELEVISIVA

I dieci giorni da gare andranno in onda come di consueto sui canali Rai ma per la prima volta anche su Sky. Per la Rai le telecronache sono affidate a Franco Bragagna, voce storica della atletica e delle Olimpiadi. Sky è presente all’Hayward Field con cinque inviati; telecronista Nicola Roggero con il supporto di Stefano Baldini, campione olimpico di maratona ad Atene 2004.