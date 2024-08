Moto Gp: a Silvestone va in scena il duello Bagnaia-Martin, nel giorno in cui il motomondiale festeggia 75 anni

Moto Gp, festa grande a Silverstone: si corre il Gp Gran Bretagna e si celebrano i 75 anni del Motomondiale. Il Gran premio (oggi domenica 4 agosto, ore 15) è la decima gara stagionale, la prima dopo la pausa estiva iniziata dopo il Gp Germania (7 luglio,primo Bagnaia, cinque Ducati nei primi cinque posti, sesta l’Aprilia di Oliveira). Dominio assoluto delle moto italiane. E poi, sulll’iconica pista inglese, la MotoGP festeggia la sua storia con delle livree speciali. Show garantito.

Si ricomincia col duello Bagnaia-Martin

Al netto della Sprint di sabato, il tema è sempre lo stesso. Cioè si riprende col braccio di ferro che ha infiammato la prima parte del Mondiale: lo spagnolo Jorge Martin all’attacco di Pecco Bagnaia. La Ducati Pramac (seconda) a duello con la Ducati regina. In agguato le Aprilia dì Vinales e Aleix Espargaro, in evidenza nel weekend. Da non sottovalutare Enea Bastianini con l’altra Ducati ufficiale.

Silverstone e le sue curve veloci

La pista è lunga 5,8 km ed il suo layout è composto da 18 curve tre delle quali (Copse, Stowe e Club) mettono i brividi blu per la velocità con cui devono essere affrontate. Qui Valentino Rossi ha conquistato il record di vittorie (8) e qui, l’anno scorso, il catalano Aleix Espargaro ha vinto superando Bagnaia all’ultimo giro. Pista larga 15 metri con un rettilineo di 770 metri molto favorevole ai sorpassi. La curva Stowe e la più impegnativa; le moto passano dai 330 km/h ai 120 in 5,4 secondi in cui percorrono 292 metri. Insomma è un circuito molto probante per le gomme ed estremamente tecnico.

Mercato piloti in fermento

Dopo l’addio della Pramac a Borgo Panigale (che dal 2025 passerà in Yamaha), la VR46 di Valentino Rossi prende il suo posto come junior team Ducati. La squadra di Valentino Rossi ha firmato un contratto di 2 anni più 3. In sella con ogni probabilità ci saranno Fabio di Gianantonio e Franco Morbidelli. Anche la Gresini è in fermento con Aldeguer che prenderà il posto di Marc Marquez. Si è mossa l’Aprilia che ha bloccato il giapponese Ai Ogura che dovrebbe sostituire Nakagami.