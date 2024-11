Pecco Bagnaia ha vinto la Sprint del sabato pomeriggio davanti a Bastianini e Martin. Ora Martin ha 19 punti di vantaggio su Bagnaia. Il titolo iridato è dunque rinviato a domani. Pecco è stato in testa dall’inizio alla fine, 20 minuti di gara non senza brividi. I duellanti non si sono risparmiati ma Pecco ha osato di più. Splendido Bastianini che al penultimo giro aveva oltre un secondo di ritardo su Martin ma, all’ultimo giro, alla curva 5, il romagnolo ha sorpassato Martin con una audacia superlativa.

Il Mondiale si conclude a Barcellona

La stagione MotoGP si conclude domenica pomeriggio a Barcellona (inizio ore 14) sul circuito di Montemelo. È il rush finale per l’assegnazione del titolo iridato nella classe regina. Nel duello tutto in casa Ducati fra il leader Jorge Martin e il campione in carica Pecco Bagnaia il gran favorito è sicuramente lo spagnolo con 19 punti di vantaggio quando ne restano in palio 33; Martin, dal canto suo, coglierà l’occasione di chiudere i giochi proprio domenica pomeriggio; re delle Sprint, lo spagnolo deve la sua leadership alle corse di 20 minuti in cui ha fatto vedere la sua indubbia esplosività. Bagnaia che ha vinto 10 gare su 19, dovrà rassegnarsi. La rimonta è quasi impossibile. Comunque 10 gran Premi in una sola stagione li hanno vinti piloti del calibro di Giacomo Agostini, Valentino Rossi, Mick Doohan, Casey Stoner e Marc Marquez. Chapeu.

Pecco quest’anno ha pagato troppe cadute e l’introduzione della Sprint. Bagnaia ha detto: ”Attaccherò e cercherò di vincere anche domani; poi quello che succederà, succederà. Anche se Jorge dovesse rallentare un po’ è difficile che possa finire fuori dal podio. Per me è una situazione più difficile, Jorge farà una gara sulla difensiva”. Martin quest’anno si è distinto sulla costanza che alla fine paga come la velocità e l’esperienza e ora professa calma.

Ordine di arrivo della Sprint

1. Bagnaia in 20’03.173, 2. Bastianini, 3. Martin, 4. A. Espargaro, 5. A. Marquez, 6. Morbidelli, 7. Marc Marquez, 8. Bezzecchi, 9. Binder.