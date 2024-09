MotoGp, Marc Marquez ,31 anni, ad Aragon è tornato alla vittoria dopo oltre 1.000 giorni. Ha dominato il Gran Premio di Aragon, primo dall’inizio alla fine. Il pilota spagnolo ( team Ducati Gresini) è tornato ai suoi livelli. Pecco Bagnaia, campione del mondo in carica ma non più primo nella classifica generale, è caduto a sei giri dalla fine, tamponato da Alex Marquez, mentre i due si stavano contendendo il terzo posto. In 1 mese è cambiato tutto.

GRIGLIA DI PARTENZA

È tornato Marc Marquez. Dopo 1.042 giorni lo spagnolo ha rotto il ghiaccio vincendo Pole e Sprint, primo dopo 80 gare. Nel sabato di Aragon ha festeggiato un successo che mancava dal lontano 24 ottobre 2021. Il pilota della Ducati Gresini è partito in prima fila con Acosta(2) e Bagnaia (3). Seconda fila tutta Ducati: Martin (4), A. Marquez (5) e Morbidelli su Pramac (6). Terza fila : Binder (7), Oliveira (8), R. Fernandez (9).

Due Aprilia in terza fila e un dato più che confortante. Quarta fila con Zarco e altre 2 Aprilia: A. Espargaro (11) e Vinales (12). Quinta fila con Bezzecchi (13), Bastianini (14), Miller (15). Ultime 3 file con Di Gianantonio (16), Quartararo (17), Nakagami (18), A. Fernandez (19), Luca Marini (20), Rins (21), Mir su Honda (22).

UN TRACCIATO MODERNO PER IL MOTOGP

Il circuito “Motorlan Aragon” (5.080 metri, 17 curve, un rettilineo di 900 metri) è stato inaugurato nel 2010, quarto e ultimo tracciato spagnolo dopo Jerez, Barcellona e Valencia; un tracciato abbastanza tecnico ma poco impegnativo per i freni.” Programmati 23 giri, temperatura ideale (26).

GARA

Partenza alle 14.02. Marc Marquez prende il comando tallonato da Martin e Acosta. Bagnaia parte male, Oliveira e Quartararo cadono,si fa sotto Alex Marquez. Notevoli punte di velocità (340 km/h). Primi 10 giri, Marc Marquez sempre in testa inseguito da Martin e dal fratello. Quindi Acosta e Bagnaia.

Pecco sorpassa Acosta e sogna il podio piazzandosi quarto a 10 giri dalla conclusione. Marquez vola con un gap rassicurante. È uno spettacolo di eleganza e tecnica. A 8 giri dalla fine Pecco riprende Alex .

Poi il patatrac due giri dopo: Alex aggancia la Ducati di Bagnaia ed entrambi rotolano a terra. Bruttissimo incidente. Ovviamente i due vengono immediatamente soccorsi e finiscono al Centro Medico. Disperazione ai box. Marc Marquez vince staccando Martin di oltre 4”.Taglia il traguardo in piedi sulla moto e a braccia al cielo.

Vittoria n.86 della carriera; successo che mancava da 1.043 giorni. Tripletta spagnola (Marquez, Martin, Acosta). Completano là top 10 Binder, Bastianini, Morbidelli , Di Giannantonio, Bezzecchi,Rins, Miller. Ultimo (17esimo Luca Marini). Bagnaia ha perso 28 punti da Martin. Arrivederci a Misano (8 settembre).

CLASSIFICA PILOTI MOTOGP

Martin 279, Bagnaia 276, Bastianini 217, Marc Marquez 204, Vinales 139, Acosta 132, Binder 132, A. Espargaro 113, Alex Marquez 104, Di Gianantonio 104, Bezzecchi 73, Morbidelli 73, Oliveira 60, Quartararo 51, Miller 47.