Mourinho: “Antonio Conte come me all’Inter? Io sono nella storia”. E sul caso stipendi all’Inter…

Antonio Conte e l’Inter finiscono nel mirino di José Mourinho nel giorno della sua presentazione alla Roma. Lo Special One, tornato in Italia undici anni dopo il Triplete con i nerazzurri, manda frecciate al suo ex club e all’allenatore pugliese.

“Le dispiace non poter incontrare Antonio Conte sulla panchina dell’Inter, da molti paragonato a lei?” chiede il giornalista. Mourinho è chiaro, fin troppo: “Ci sono allenatori che nelle storie dei club che tu non puoi paragonare. Qui non puoi paragonare Capello o Liedholm, quando parli dell’Inter non puoi paragonare me o Herrera con altri“.

Mourinho parla del caso stipendi all’Inter

Poi lo Special One ne ha anche per la sua ex squadra. Si parla di vittore, di “titoli”, e Mourinho spiega: “Noi parliamo di tempo, di progetto di lavoro. I titoli non sono una parola, potrebbe essere una promessa troppo facile. Tu parli di titoli, noi parliamo di tempo, di migliorare, i titoli arriveranno. La proprietà non vuole un successo isolato, vuole arrivare lì e rimanere lì. Un successo isolato è facile se vinci e poi non hai soldi per pagare gli stipendi. Noi vogliamo essere sostenibili, lavorare e arriveranno successi”.