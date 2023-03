Oltre alla sconfitta della Roma contro la Cremonese a tenere banco c’è anche l’espulsione di Mourinho, e soprattutto il labiale del quarto uomo Serra in quei momenti concitati a bordo campo. Tutto è nato per un fallo non fischiato sulla linea laterale. Mourinho ha protestato con il quarto uomo, Marco Serra, che ha richiamato l’attenzione dell’arbitro Piccinini. Il cartellino rosso è stato immediato ma le immagini mostrano il labiale di Mourinho che non accetta la decisione e indica lo stesso Serra: “È lui, è lui che ha sbagliato” urla, prima di allontanarsi e sedersi in tribuna.

La frase che ha fatto infuriare Mourinho

Mourinho nel dopo partita ha poi lanciato un’accusa: “Io sono un tipo emotivo ma non certo pazzo. Per reagire in questo modo qualcosa dev’essere successo. Ora voglio capire se posso muovermi in campo legale per difendermi perché non riesco a digerire di non poter lavorare nel prossimo weekend mentre magari il signor Serra va ad arbitrare, anche fosse nel campionato Primavera. Non voglio pensare né dire che lui, essendo di Torino, mi abbia voluto escludere da Roma-Juventus. Ma è ingiustificabile la maniera in cui sono stato trattato”.

Il labiale di Serra: ecco cosa ha detto a Mourinho

L’allenatore portoghese alza il tiro, senza però svelare le parole che Serra gli avrebbe detto per provocarne la reazione. A quanto pare, come dimostrerebbe un video, Mourinho sarebbe scattato dopo che il quarto uomo gli aveva intimato “fatti i c… suoi”. In un altro video (clicca qui) invece Serra, dopo l’espulsione di Mourinho, sembra dica all’allenatore “ti prendono tutti per il culo, vai a casa, vai a casa…”.

“Dopo la partita sono sceso negli spogliatoi e ho chiesto a Serra di ammettere con onestà le parole che aveva pronunciato – ha spiegato Mourinho – mi ha risposto che non si ricordava. Ma è un bugiardo. So che non esistono le registrazioni del colloquio ma mi auguro che i signori della procura federale, che sono sempre attenti, abbiano annotato tutto. Magari un giorno Serra diventerà bravo come Rocchi, Collina o Rosetti ma da me, come persona, avrà sempre lo stesso rispetto che lui mi ha dimostrato”.