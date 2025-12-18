Calcio internazionale sotto i riflettori di una settimana pre natalizia da incorniciare: SuperCoppa italiana a Riyad (stasera semifinale Napoli-Milan), la Fiorentina a Losanna per la Conference UEFA. Senza dimenticare la vittoria del PSG nell’Intercontinentale (battuto il Flamengo ai rigori, 3-2 in Qatar). Continua dunque la supremazia del calcio europeo che dal 2013 si impone in questa rassegna mondiale con i suoi club più prestigiosi: 6 volte con il Real Madrid, due col Bayern Monaco, tre volte con squadre inglesi: Liverpool (2019), Chelsea (2021), Manchester City (2023). L’anno scorso aveva vinto il Real di Ancelotti. Ma restiamo sulle italiane.

Napoli-Milan a Riad

Stasera, nella capitale della Arabia Saudita, il Napoli di Conte e il Milan di Allegri si giocano la semifinale della Supercoppa italiana (ore 20). Vietato sbagliare. Conte insegue la vittoria dopo due ko in Italia e Champions. Allegri non vuole un Natale con due obiettivi già falliti. Stadio esaurito, presenti il ct Gattuso e Buffon, diretta Italia 1. Formazioni non senza sorprese. Il Napoli porta in panchina 2 o 3 Primavera più Lukaku ma recupera Politano e al centro dell’attacco ci sarà un motivato Hojlund. Dietro di lui Neres e Elmas. Il Milan è senza Leao ma ha recuperato Fofana. Rossoneri col 3-5-2 con al vertice della manovra Pulisic e Nkunku; alle loro spalle Rabiot e Modric. Dirigerà l’incontro l’arbitro Zufferli.

Losanna-Fiorentina in Conference

Sesta e ultima giornata della Conference, la terza manifestazione UEFA. Viola al bivio. Il Losanna è già decisivo per Vanoli, tecnico in bilico. L’allenatore è ottimista: ”Vedo miglioramenti sotto tanti aspetti. Giochiamo su un campo sintetico che può creare qualche difficoltà. La Fiorentina è attualmente 11esima a 9 punti, ma è a ridosso delle prime otto che accedono agli ottavi. In attacco la Fiorentina presenta un duo inedito: Piccoli e Dzeko. In panchina Mandragora e Kean. Giorni cruciali per i Viola: giovedì la Coppa, domenica l’Udinese.