Napoli, Spalletti caccia Osimhen dall’allenamento: cosa è successo VIDEO

Tensione in campo a Castel di Sangro tra Spalletti e Osimhen durante l’allenamento del Napoli. Nel corso della partitella tra gialli e blu, l’attaccante nigeriano si è lamentato con Anguissa per un fallo sul suo compagno di squadra Ostigard. Dopo qualche parola fuori posto di Osimhen al centrocampista camerunese, Spalletti ha interrotto l’allenamento e ha cacciato il centravanti dal campo. “Stai parlando troppo, vai a farti la doccia” le parole del mister toscano.

Spalletti caccia Osimhen: cosa è accaduto

Anguissa si è reso protagonista di una dura entrata su Ostigard, ed Osimhen ha preso le difese del difensore, l’ultimo acquisto in casa Napoli. La rabbia non è scemata neanche a seguito di un breve confronto al centro del campo con il tecnico Spalletti, che visti i suoi atteggiamenti ha deciso di mendarlo anzitempo negli spogliatoi. Politano ha tentato di calmare il compagno ma senza successo, con l’attaccante che comunque è stato applaudito dal pubblico presente sulle tribune mentre, per Spalletti, sono arrivati molti fischi.

Le parole di Spalletti a Osimhen

Stando a quanto raccolto dai giornalisti presenti sul posto, Spalletti ha ordinato ad Osimhen di lasciare il campo con una frase quando dura ma abbastanza chiara della tensione presente sul terreno di gioco: “Stai parlando troppo, vai a farti la doccia”. Prima di rientrare negli spogliatoi, Osimhen si è comunque concesso ad alcuni tifosi firmando autografi e scattando selfie.