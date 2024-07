Nico Williams: “Gioco così anche all’Athletic, solo che non siamo nelle coppe”

Intervistato da As, Nico Williams, l’ala della Spagna che ha fatto impazzire l’Italia dice che in realtà lui è da molto che ormai gioca a questi livelli con l’Athletic Bilbao.

Le parole di Nico Williams

“Forse ora mi riconoscono in posti in cui pensavo non mi avrebbero riconosciuto. È vero che la vita cambia. Ho sempre detto che queste partite le ho giocate all’Athletic e non si sono viste perché non abbiamo giocato nelle competizioni europee. Quest’anno ci siamo messi in gioco. Ho approfittato dell’opportunità che ho avuto, per realizzare un sogno in più, per farmi conoscere. Di poter essere o provare ad essere uno dei migliori giocatori nella mia posizione. Questo è quello che cerco ogni giorno e quello che devo fare è continuare su questa linea. Sto bene e dovrei continuare così”.

La cambia anche in termini di mercato? Sicuramente. Ma Nico Williams non vuole saperne: “Ho avuto offerte per lasciare l’Athletic, ma ho detto che non volevo sapere nulla di tutto ciò che viene da fuori, di acquisti o storie. Sanno che tipo di ragazzo sono, la personalità che ho; e non mi piace saperlo perché mi distraggo facilmente. Preferisco concentrarmi su una cosa e provarci. Perché se mi viene una cosa o un’altra, alla fine la mia testa non funziona molto bene. Il mio rappresentante, i miei genitori e la mia famiglia mi conoscono perfettamente e sanno che non voglio sentire nulla finché non saranno finiti gli Europei”.