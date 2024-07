Olimpiadi di Parigi, super delegazione azzurra con 403 atleti: ecco i “magnifici 12”

Olimpiadi di Parigi al via venerdì 26 e l’Italia ha già il suo primo record: ben 403 azzurri, la più grande delegazione di sempre. Tre anni fa a Tokyo erano 384. Oltretutto più della metà (219) sono debuttanti. Altro primato: l’Italia è presente in quasi tutte le competizioni, dalla arrampicata alla vela. Passando dagli sport più vincenti nella storia dei Giochi. Cioè scherma (130 medaglie), ciclismo (63), Atletica leggera (65), pugilato (48), ginnastica (32).

E a Parigi contiamo su squadre competitive come Volley, Pallamano, Settebello e Setterosa. E sul piano individuale ecco la “magnifica dozzina“ che ci fa sognare. Dodici campioni in rigoroso ordine alfabetico. Senza dimenticare i marciatori Antonella Palmisano e Massimo Stano. O le grandi speranze come Yaman Crippa (maratona), Sara Fantini (martello),Mattia Furlani (lungo), Zane Weir (peso), Irma Testa (pugilato), Frank Chamizo (lottatore cubano naturalizzato italiano), Lorenzo Simonelli (ostacoli). E soprattutto Nadia Battocletti, 24 anni, mezzofondista, regina d’Europa (5.000 e 10.000).

I magnifici dodici alle Olimpiadi di Parigi

CECCON THOMAS – Vicentino, 23 anni, campione del mondo ai Mondiali di Budapest nei 100 metri dorso (record del mondo). Ma contiamo anche su altri campioni come Nicolò Marinenghi o Benedetta Pilato. L’Italnuoto è in gran spolvero.

DELL’AQUILA VITO – Campione olimpico di Taekwondo a Tokyo e campione europeo 2024. Brindisino di Mesagne, 23 anni, è una garanzia.

EGONU PAOLA – Il c.t. Velasco confida sul “martello “ azzurro. Ma anche sulle altre campionesse come Antropova, Bosetti, Danesi, De Gennaro, Lubian, Myriam Sylla.

FABBRI LEONARDO – Il pesista fiorentino, 27 anni, è fresco reduce dalla tappa londinese di Diamond League dove ha fatto la misura di 22.52 metri. L’azzurro, grande speranza e garanzia nel getto del peso, e’ da podio olimpico.

GANNA FILIPPO – Il pistard italiano, 28 anni, oro olimpico a Tokyo ( inseguimento a squadre), è un passista specializzato nelle prove a cronometro. Detiene il record dell’ora (56,72 km ). E tanto altro. Già sabato la crono con una bici di 8,6 kg. Insegue la gloria.

JAPICHINO LARISSA – La lunghista azzurra, vice campionessa europea a Roma 2024, 22 anni, figlia d’arte (mamma Fiona May), è reduce dal brillante terzo posto nel lungo a Londra (Diamond League). È pronta per Parigi.

JACOBS MARCELL – Il campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 a Tokyo, vuole ripetersi a Parigi. Occhio anche ai compagni Desalu, Melluzzo, Patta, Tortu, Chituru Ali.

MICHIELETTO ALESSANDRO – Lo schiacciatore di Desenzano del Garda e dell’Italvolley maschile, guida la Nazionale del ct De Giorgi con fondato ottimismo. L’Italia debutta sabato 27 luglio contro il Brasile (ore 13). Partenza subito in salita.

PALTRINIERI GREGORIO – Il campione in carica dei 1.500 metri in vasca corta, e campione europeo in carica nella 10 km in acque libere, oro a Rio 2016, può ripetersi a Parigi. È l’unico nuotatore italiano a detenere una medaglia olimpica per ciascun metallo (oro, argento, bronzo) insieme a Massimiliano Rosolino. Per Greg è la quarta volta ai Giochi.

TAMBERI GIANMARCO – Gimbo, 32 anni, il più grande altista italiano di tutti i tempi, oro a Tokyo (con 2,37), è anche il portabandiera dello squadrone azzurro insieme alla schermitrice Arianna Errigo; sfileranno in barca lungo la Senna. Tamberi punta a ripetersi a Parigi. Ne ha tutti i mezzi. Va a caccia del bis, mai riuscito a un azzurro.

QUADARELLA SIMONA – La nuotatrice romana, 25 anni, vanta 8 ori ai campionati europei. Preferisce le lunghe distanze piuttosto che le corte. È la sua quinta e ultima olimpiade della sua carriera. Stupirà.

SINNER JANNIK – L’azzurro n.1 del tennis mondiale è già a Parigi con quasi tutta la squadra. Con lui ci sono Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e il doppio Vavassori-Bolelli. In campo femminile Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti. Jasmine farà il doppio con Sarà Errani.