Olimpiadi di Parigi, tutti i nomi del medagliere azzurro, superato Tokyo 2021 con 40 podi uguali, ma 12 ori contro 10 e più argenti e meno bronzi. Nel tabellone siano noni sopra la Germania, fummo decimi sotto la Germania.

Record: 40 medaglie. Eguagliata Tokyo. Un bottino prezioso, arricchito da 25 quarti posti. Podi sfiorati per un niente. Qualche nome? Benedetta Pilato ha perso il podio dei 100 rana per un centesimo; Acerenza per 19 centesimi dopo 10 km nelle acque della Senna.

Olimpiadi tormentate dalle polemiche

E bruciano i quarti posti di Simona Quadarella (800 e 1500 stile libero), di Nadia Battocletti (5000 metri), di Vito dell’Aquila (Taekwondo), Larissa Iapichino (salto in lungo), Alice Volpi (fioretto), Alice D’Amato ( ginnastica artistica All Around ), Chiara Pellacani ( tuffi dal trampolino 3 metri). Per non parlare di Gimbo Tamberi, l’oro di Tokyo, messo ko nella notte da un’altra colica.

Sabato 10 è sceso in gara senza forze e si è fermato a 2.22. Il sogno è finito in lacrime e nell’abbraccio dei suoi amici in tribuna, in testa l’allenatore Giulio Ciotti. Ma vediamo i podi azzurri.

Ecco i nomi del medagliere azzurro

ORO (12)

Nicolò Martinenghi ( nuoto, 100 rana)

Thomas Ceccon ( nuoto, 100 dorso)

Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Mara Navarria ( scherma, spada a squadre)

Alice Bellandi (judo – 78kg.)

Giovanni De Gennaro ( canoa k1 slalom )

Marta Maggetti ( windsurf)

Jasmine Paolini e Sara Errani ( tennis doppio)

Diana Bacosi e Gabriele Rossetti ( tiro a volo, skeet misto)

Alice D’Amato ( ginnastica artistica, trave)

Ruggero Tita e Caterina Banti ( vela Nacra 17)

Vittoria Guazzini e Chiara Consonni ( ciclismo in pista,Madison)

ARGENTO (13)

Filippo Ganna ( ciclismo, cronometro)

Federico Nilo Maldini ( pistola, 10 metri)

Filippo Macchi ( scherma, fioretto)

Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa ( ginnastica artistica a squadre)

Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Giacomo Gentili ( canottaggio, 4 di copia)

Silvana Stanco ( tiro a volo, fossa )

Gabriel Soares, Stefano zoppo ( canottaggio, doppio pesi leggeri)

Gregorio Paltrinieri (1500 stile libero)

Fioretto a squadre maschile ( scherma)

Gabriele Casadei, Carlo Tacchini ( canoa 500 metri)

Nadia Battocletti ( 10.000 metri)

Simone Consonni, Elia Viviani ( ciclismo Madison)

Italvolley femminile del Ct Velasco.

BRONZO (15)

Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin, Manuel Frigo ( nuoto, 4×100 stile libero)

Luigi Samele ( sciabola )

Paolo Monna ( pistola, 10 metri)

Gregorio Paltrinieri ( nuoto 800 sl)

Lorenzo Musetti ( tennis )

Manila Esposito ( ginnastica artistica, trave)

Mattia Furlani ( salto in lungo )

Pippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan ( ciclismo su pista, inseguimento a squadre)

Ginevra Taddeucci ( nuoto 10 km. di fondo)

Antonio Pizzolato ( sollevamento pesi)

Sofia Raffaeli ( ginnastica artistica)

Simone Alessio ( Taekwondo 80 kg.)

Andy Diaz ( salto triplo)

Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Laura Paris ( ginnastica ritmica a squadre)

Giorgio Malan ( pentatlon)

Due Olimpiadi, Parigi e Tokyo, a confronto

Squadra 1 Stati Uniti 40 44 42 126 2 Cina 40 27 24 91 3 Giappone 20 12 13 45 4 Australia 18 19 16 53

5 Francia 16 26 22 64 6 Paesi Bassi 15 7 12 34 7 Gran Bretagna 14 22 29 65 8 Corea del Sud 13 9 10 32 9 Italia 12 13 15 40 10 Germania 12 13 8 33

Nel 2020 a Tokyo fummo decimi con 40 medaglie di cui 10 ori, primi gli Usa, seconda la Cina