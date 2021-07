Olimpiadi di Tokyo, Azzurri da record: 384 atleti. La più giovane ha 15 anni. Puntiamo a 32 medaglie.

Olimpiadi di Tokyo, Italia con una spedizione azzurra da record. Liste completate. Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. Mai così tanti atleti ai Giochi olimpici: ben 384.

Gli ultimi dodici atleti che si sono aggiunti al contingente dell’Italia Team – già da record – sono stati i giganti della pallacanestro. Domenica sera hanno schiantato la Serbia, nella sua tana di Belgrado, con uno show grandioso.

Non era mai successo. Impresa epocale. Anche senza i tre big “americani“. Cioè Gallinari, Belinelli, Datome. Punteggio netto: 102-95.

Grazie a tre triple di fila tagliagambe, ad una difesa avveduta e tanto entusiasmo. E così l’Italbasket torna alle Olimpiadi dopo 17 anni. Ammette il c.t. Sacchetti: “ Sì, è stata una impresa epica. Spero che sia una svolta per tutto il movimento “.

Altro record. Ci sarà almeno un azzurro in 36 discipline sportive differenti , compresi i nuovi sport olimpici: arrampicata, karatè, skateboard e surf con Leonardo Fioravanti entrato grazie alla riallocazione delle quote. Ai via il 23 luglio. Chiusura l’8 agosto.

Considerazione d’obbligo: nonostante le grandi difficoltà legati alla pandemia e agli impianti non sempre adeguati, la pratica dello sport nel nostro Paese è molto sentita.

Squadroni italiani alle Olimpiadi

Due gli squadroni: atletica leggera ( 76) e nuoto ( 36 ). Totale degli sport acquatici ben 66 atleti. Così suddivisi: 36 nuotatori ( 21+15), 3 fondisti, 9 sincronette, 6 tuffatori e 13 pallanotisti. Obiettivo: migliorare gli 8 podi del 2016. L’atleta più giovane è la nuotatrice Giulia Vetrano che sarà in staffetta ( 4×200 ) con il suo idolo Federica Pellegrini. Il più anziano è il capitano del “Settebello” ( nome inventato dal radiocronista Nicolò Carosio nel 1948 a Londra), il brasiliano – naturalizzato italiano – Pietro Figlioli, 37 anni. Ma altre squadre hanno un buon feeling con le Olimpiadi. La scherma sarà presente in tutte le armi ( fioretto, spada, sciabola ). Nel canottaggio le carte olimpiche sono 26, quattro nel pugilato ( tutte donne),sei i tennisti, quattro i golfisti. La vela avrà sei equipaggi ( due nel windsurf ), la ritmica sette come il tiro a segno. Uno in più il judo ( 8 pass ).

Il ciclismo si conferma in gran spolvero. Sarà presente ovunque, su strada e in pista. C’è Vincenzi Nibali, si punta su Moscon e Bettiol, Ganna per la cronometro. Fondamentale il sostegno di Caruso e Ciccone. Puntiamo ad un bottino di 32 medaglie. È un pronostico ragionevole.