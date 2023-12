”Alle Olimpiadi di Parigi (26 luglio-11 agosto 2024) l’Italia andrà oltre quota 40 medaglie”. Cioè farà meglio di Tokyo. Giovanni Malagò, 64 anni, romano, governa lo sport italiano dal 2013.

Rieletto presidente del CONI (13 maggio 2021) per un terzo mandato, uomo pragmatico che crede in quello che fa, si è concesso al taccuino di Leo Turrini (QN).

Per dire chiaro e tondo che “a me quota 40 non basta”. E poi, inguaribile ottimista, ha detto:”Sì, andremo oltre le 40 medaglie “. Bottino ambizioso, un record significativo: 16 giorni sempre sul podio olimpico. Due settimane che hanno cambiato la faccia del nostro sport. Italia decima con i 5 ori della atletica che hanno stupito il mondo. Come si può pensare di far meglio ?

L’abbuffata Tokyo

Una vendemmiata storica: 10 ori, 10 argenti, 20 bronzi. Subito sul podio con il Taekwondo (Vito dell’Aquila) e la sciabola di Luigi Samuele . Nell’ordine: oro e argento. Il giorno , domenica 25 luglio, dopo 3 bronzi: Elisa Longo Borghini (ciclismo strada in linea),Odette Giuffrida (judo 52 kg) e Mirko Zanni (pesi 67 kg).

Memorabile la domenica 1 agosto: due ori mozzafiato con Tamberi (alto) e Jacobs (100 metri) e un bel bronzcon un formidabile quartetto nella 4X100 misti di nuoto. E cioè: Federico Burdisso, Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi e Alessandro Miressi.

Indimenticabile pure la chiusura (6 agosto con tre ori: Antonello Palmisano (marcia 20 km), Luigi Busa’ (karatè kumite 75 kg) e la staffetta 4X100 maschile: Lorenzo Patta, Marcel Jacobs, Fausto Desalu, Filippo Tortu.

A Parigi ci sarà anche Yannik Sinner

Malagò è al settimo cielo. ” Con il trionfo dei ragazzi in Coppa Davis e con la finale delle ragazze nella Billie Jean King Cup il tennis ha regalato emozioni meravigliose. So poi che Jannik ci tiene tantissimo. L’Olimpiade si giocherà sulla terra del Roland Garros. Sarà un torneo affascinante e Sinner è un tale campione che abbiamo diritto di sognare”.