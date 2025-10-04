Buona la prima. Ottimo esordio di Sinner al Master1000 di Shanghai. Ha battuto in 2 set il tedesco Daniel Altmaier 6-3, 6-3. Jannik è uscito dal campo centrale servendo con il 63% e raccogliendo l’88%. Sinner ha esordito nel secondo turno del tabellone principale; nei 2 precedenti incontri tra l’azzurro e il tedesco il bilancio era in perfetta parità: 1-1. Sinner aveva vinto l’US Open 2022 mentre Altmaier si era imposto al Roland Garros in 5 set. L’azzurro è tornato in campo in un sabato tutto sommato tranquillo contro il n.49 del mondo dopo il successo nell’ATP500 di Pechino e la finale dominata contro l’americano Tien.

Le parole di Sinner

A fine match Sinner, il campione in carica del Master1000 cinese, ha commentato una “partita difficile”. Poi ha aggiunto: “Sapevo del valore del mio avversario, in più ho sofferto un po’ l’umidità di Shanghai. Dopo il successo di Pechino non è stato facile dormire, tuttavia sono contento di essere qui su un campo che da tempo mi offre buoni ricordi. Ora incontrerò al terzo turno l’olandese Griekspoor e dovrò alzare il livello del mio tennis. Spero di riuscirci”.

Il primo set

Partenza soft. Il tedesco non sbaglia il turno di servizio (0-1). Il match cambia volto e Jannik va sul 4-2 e resta davanti di un break. Altmaier accorcia, trova un passante incredibile di rovescio lungolinea e difende bene (4-3). Ma Sinner replica immediatamente e con un ace va sul 5-3. Il tedesco si inceppa (doppio fallo) , palla break per l’azzurro che chiude il primo parziale 6-3 non senza difficoltà. Ma, come al solito, le ha superate da grande campione quale è.

Il secondo set

Serve Sinner, il primo game è suo e pure il secondo (2-0). Idem il terzo (3-0). Jannik prende il largo, Altmaier colleziona errori ma anche trova il modo di inventare una volée pazzesca su una palla scomodissima dell’azzurro. E Daniel accorcia: 3-1 arricchito da un ace e da un formidabile passante. Non molla. Resiste, ma è costretto cedere il quinto game ad un ottimo Sinner che però commette qualche errore di troppo e il tedesco resta in partita (4-2). Jannik si ricompone e va dritto sul 5-2. All’ottavo game Altmaier scivola e cade e subito Sinner va ad accertarsi delle sue condizioni. Sul 5-3 Sinner va al servizio e chiude 6-3 in un’ora e 37 minuti. Affronterà domenica l’olandese Tallon Griekspoor, 29 anni.

Musetti protagonista

Lorenzo Musetti è tornato in campo dopo il ritiro di Pechino (fastidio al gluteo) ed ha affrontato l’argentino Francisco Comesana n. 62 del ranking battendolo 6-4,6-0. La partita è seguita al match Rublev-Nishika. Musetti superata la paura di Pechino si è presentato in gran spolvero a Shanghai. Punta ora a raccogliere più punti possibili in vista della qualificazione alle ATP Finals di Torino, vero obiettivo di questo finale di stagione.