Ottimo debutto di Sinner al Master 1000 di Shanghai. Domenica di nuovo in campo contro l’olandese Griekspoor
Buona la prima. Ottimo esordio di Sinner al Master1000 di Shanghai. Ha battuto in 2 set il tedesco Daniel Altmaier 6-3, 6-3. Jannik è uscito dal campo centrale servendo con il 63% e raccogliendo l’88%. Sinner ha esordito nel secondo turno del tabellone principale; nei 2 precedenti incontri tra l’azzurro e il tedesco il bilancio era in perfetta parità: 1-1. Sinner aveva vinto l’US Open 2022 mentre Altmaier si era imposto al Roland Garros in 5 set. L’azzurro è tornato in campo in un sabato tutto sommato tranquillo contro il n.49 del mondo dopo il successo nell’ATP500 di Pechino e la finale dominata contro l’americano Tien.
Le parole di Sinner
A fine match Sinner, il campione in carica del Master1000 cinese, ha commentato una “partita difficile”. Poi ha aggiunto: “Sapevo del valore del mio avversario, in più ho sofferto un po’ l’umidità di Shanghai. Dopo il successo di Pechino non è stato facile dormire, tuttavia sono contento di essere qui su un campo che da tempo mi offre buoni ricordi. Ora incontrerò al terzo turno l’olandese Griekspoor e dovrò alzare il livello del mio tennis. Spero di riuscirci”.
Il primo set
Partenza soft. Il tedesco non sbaglia il turno di servizio (0-1). Il match cambia volto e Jannik va sul 4-2 e resta davanti di un break. Altmaier accorcia, trova un passante incredibile di rovescio lungolinea e difende bene (4-3). Ma Sinner replica immediatamente e con un ace va sul 5-3. Il tedesco si inceppa (doppio fallo) , palla break per l’azzurro che chiude il primo parziale 6-3 non senza difficoltà. Ma, come al solito, le ha superate da grande campione quale è.
Il secondo set
Serve Sinner, il primo game è suo e pure il secondo (2-0). Idem il terzo (3-0). Jannik prende il largo, Altmaier colleziona errori ma anche trova il modo di inventare una volée pazzesca su una palla scomodissima dell’azzurro. E Daniel accorcia: 3-1 arricchito da un ace e da un formidabile passante. Non molla. Resiste, ma è costretto cedere il quinto game ad un ottimo Sinner che però commette qualche errore di troppo e il tedesco resta in partita (4-2). Jannik si ricompone e va dritto sul 5-2. All’ottavo game Altmaier scivola e cade e subito Sinner va ad accertarsi delle sue condizioni. Sul 5-3 Sinner va al servizio e chiude 6-3 in un’ora e 37 minuti. Affronterà domenica l’olandese Tallon Griekspoor, 29 anni.
Musetti protagonista
Lorenzo Musetti è tornato in campo dopo il ritiro di Pechino (fastidio al gluteo) ed ha affrontato l’argentino Francisco Comesana n. 62 del ranking battendolo 6-4,6-0. La partita è seguita al match Rublev-Nishika. Musetti superata la paura di Pechino si è presentato in gran spolvero a Shanghai. Punta ora a raccogliere più punti possibili in vista della qualificazione alle ATP Finals di Torino, vero obiettivo di questo finale di stagione.