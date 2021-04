Pelè chi è: età, malattia, infanzia, mogli, figli, tradimenti, vita privata, quanti gol ha fatto Pelè

Pelè lo conoscono tutti. Tutti sanno chi è Pelè, o almeno tutti sanno che è uno dei calciatori più forti di tutti i tempi (se non il più forte, Maradona permettendo). Di certo, è quello che ha segnato più gol di tutti. Anche questo è argomento di dibattito, c’è chi dice che le statistiche siano state di manica larga con O’ Rei. Già, O’ Rei, ovvero il re. Un soprannome che dice tutto. Anzi, non tutto.

Per esempio cosa sappiamo della vita privata di Pelè? Perché, come tutti i re, anche Pelè ha delle debolezze. Anche lui è una persona umana. E infatti negli ultimi anni si è parlato molto della sua malattia. O delle sue scappatelle extraconiugali.

Pelè: età, altezza, vero nome, soprannome

Il vero nome di Pelè è Edson Arantes do Nascimiento. E’ nato il 23 ottobre 1940 a Tres Coracoes, quindi al momento ha 80 anni compiuti. Pelè è alto 1,73 metri, ma questo non gli ha impedito di segnare tanti gol anche di testa (basti pensare alla finale dei Mondiali del 1970 contro l’Italia, quando sovrastò Burgnich). Pelè è stato soprannominato O’ Rei o anche Perla nera.

Pelè e la malattia

Ha raccontare la malattia di Pelè era stato suo figlio Edinho. Edinho aveva detto che l’ex campione era entrato in depressione e non voleva più uscire di casa.”È piuttosto fragile”, ha detto ancora Edinho, “ha subito un intervento all’anca e non ha fatto un’adeguata riabilitazione; per questo ha problemi motori, che gli hanno provocato una sorta di depressione”. “Era un re, è sempre stato una figura imponente, e oggi non può nemmeno più camminare normalmente”.

Ma c’è stata anche un’altra malattia importante nella vita di Pelè. Il 12 novembre 2014 venne ricoverato in ospedale a causa di calcoli renali presenti nell’uretra e nella vescica e un’infezione urinaria venendo curato in emodialisi. Fu dimesso il 9 dicembre. Nel maggio seguente subì un’operazione alla prostata all’ospedale Albert Einstein di San Paolo.

Pelè vita privata, famiglia e l’infanzia difficile nelle favelas

Pelè è figlio dell’ex calciatore Dondinho, che terminò prematuramente la propria carriera a causa di un infortunio al ginocchio. Sua madre era invece Maria Celeste Arantes. Pelé fu inizialmente soprannominato Dico dai suoi parenti. A 5 anni, nel 1945, si trasferì con la famiglia nella favela di Bauru.

Da bambino si guadagnò qualche soldo come lustrascarpe. Quando il padre gli disse di giocare a calcio non poté comprare un pallone: costava troppo. Per questo Pelè iniziò con un calzino o degli stracci riempiti con carta e legati con un laccio, oppure con un frutto di mango.

Fu in quel periodo che un suo compagno di scuola gli diede il soprannome Pelé (secondo uno dei film autobiografici su Pelé, tra questi ragazzi c’era anche José Altafini). Il nomignolo gli fu dato per farlo arrabbiare, poiché Pelé pronunciava Pilé il nome del portiere Bilé.

Pelè: mogli, figli, donne e tradimenti extraconiugali

Pelè ha avuto una vita molto avventurosa, anche fuori dal campo. E’ stato lui stesso ad ammettere che, dati i numerosi tradimenti extraconiugali, potrebbe avere più figli di quello che sa. Ma andiamo con le storie ufficiali. Nel 1966 Pelé sposa la prima moglie Rosemeri dos Reis Cholbi. Dalla loro relazione nasceranno tre figli. Nel 1982 il divorzio. Tra il 1981 (quando era ancora sposato) e il 1986 ha avuto una storia con Maria da Graça Meneghel, conosciuta con lo pseudonimo Xuxa. Si tratta di una persona molto famosa in Brasile: conduttrice televisiva, attrice, cantante e imprenditrice brasiliana.

Nel 1994 Pelé si sposa di nuovo: la nuova moglie è la psicologa e cantante gospel Assiria Seixas Lemos, di 34 anni (Pelè ne aveva 20 di più). Ma anche questa storia finirà con una separazione nel 2008. Dal 2010 Pelé è legato a Marcia Cibele Aoki, una nippo-brasiliana. Il loro matrimonio si è celebrato nel 2016.

Capitolo figli di Pelè. Da Rosemeri Cholbi ebbe due figlie, Cristina e Jennifer Kelly, e un figlio, l’ex portiere Edinho. Da Assiria Seixas Lemos ebbe due gemelli, Joshua e Celeste. Una figlia illegittima, Sandra Arantes, è morta nel 2006. Era nata dalla relazione con la sua ex collaboratrice domestica Anizia Machado. Flávia Christina Kurtz Nascimento è un’altra figlia fuori dal matrimonio: sua madre è la giornalista Lenita Kurtz.

Ma come ha detto Pelè (forse scherzando e forse no) potrebbe avere altri figli di cui non conosce l’esistenza.

Pelè film: da Fuga per la vittoria a Pelè

Naturalmente una figura come quella di Pelè ha ispirato molti registi. Cinque film sono stati realizzati su di lui. L’ultimo, in ordine di tempo, è uscito nel 2016 e si chiama semplicemente Pelè. Ma Pelè ha anche recitato in altri film. Come non ricordare la sua partecipazione a Victory con Sylvester Stallone (tradotto in italiano con il titolo di Fuga per la vittoria).

Quanti gol ha fatto Pelè

Quanti gol ha fatto davvero Pelè? Il mito gli attribuisce oltre mille gol in carriera, e anche la Fifa gli riconosce il maggior numero di reti realizzate in assoluto in carriera. Stando ai dati ufficiali, avrebbe segnato 1281 gol, comprensivi di amichevoli, incontri non ufficiali e nelle giovanili, che si riducono a 757 reti accreditate.