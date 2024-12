Emozioni, allegria, orgoglio. La serata dei campioni dell’anno, nella splendida cornice del Palasport di Genova, è stata un successo. Martedì notte è stato celebrato un 2024 indimenticabile per il nostro sport. Notte riservata ai campioni degli ultimi 12 mesi, fuoriclasse che hanno incendiato le fantasie degli italiani: da Jannik Sinner alle squadre protagoniste di una annata indimenticabile: il 20esimo scudetto dell’Inter e l’Atalanta regina in Europa League. Consegnati i premi “Gazzetta Sports Awards” ad un gruppo di fenomeni.

Cerimonia suggestiva in un Palasport gremito ed entusiasta. L’anno più emozionante di sempre è stato celebrato con tutti gli onori. Ha detto il presidente di RCS Media Group, Urbano Cairo, che ha personalmente premiato il ct della Nazionale Femminile di Pallavolo, Julio Velasco: “È un grande orgoglio essere qui per la decima edizione dei nostri Awards. Abbiamo consegnato premi a grandi campioni del Mondo dello Sport, fuoriclasse che hanno fatto cose eccezionali. Penso, per esempio a Sinner ma anche all’Atalanta, alla Nazionale femminile che ha vinto un oro storico; e penso a Raimondi e alla Gilli, i nuotatori paralimpici che hanno conquistato tante medaglie confermandosi i più forti dopo i trionfi del passato”.

Il ricordo commosso di Mihajlovic

Poi il presidente Cairo ha avuto un pensiero particolare per uno di loro, per l’allenatore serbo-montenegrino (ex tecnico di Inter, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino, Bologna, scomparso a Roma il 16 dicembre 2022): ”Ricordo con grande affetto e nostalgia Mihajlovic. E’ stato un grande personaggio”. Applausi scroscianti.

Genova 2024, Capitale europea dello sport

Alla festa è intervenuta Alessandra Bianchi, assessore allo Sport e al Turismo del comune di Genova. Ha detto: ”Volevamo chiudere un 2024 speciale vissuto all’insegna dello sport e del progetto Genova 2024 con un evento indimenticabile da regalare a genovesi e turiste e direi che ci siamo riusciti. Vedere nuovamente il Palasport gremito è motivo di orgoglio e non poteva esserci cornice migliore per festeggiare il decimo anniversario dei Gazzetta Sports Awards. Genova 2024 capitale europea dello sport è stato un viaggio straordinario, una esperienza unica, come le emozioni provate in questa serata”.

I 14 premiati, protagonisti dell’anno