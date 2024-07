Nicolò Martinenghi, 24 anni, originario di Varese, ha regalato all’Italia una straordinaria vittoria alle Olimpiadi di Parigi 2024, conquistando la medaglia d’oro nei 100 metri rana. La sua performance eccezionale, conclusa in 59″03, ha superato i rivali Adam Peaty dall’Inghilterra e Nic Fink dagli Stati Uniti, entrambi finiti in 59″05. Questo trionfo segna il primo grande successo italiano di questa edizione olimpica, rendendo Martinenghi un eroe nazionale e una stella nel firmamento del nuoto mondiale.

La strada verso l’oro

Dopo aver vinto due medaglie di bronzo a Tokyo tre anni fa, Martinenghi si è presentato alla Defense Arena con la determinazione di scrivere una nuova pagina nella storia del nuoto italiano. Partito timidamente dalla corsia 7, ha mostrato una straordinaria rimonta nella seconda vasca, completando la gara con un tempo di 59″03. La sua vittoria ha richiamato alla memoria le imprese del leggendario Domenico Fioravanti, continuando una tradizione di eccellenza nei 100 metri rana, una delle gare più prestigiose e difficili del nuoto.

Un podio di emozioni

Sul podio, Martinenghi ha condiviso il momento con Adam Peaty, che è tornato a gareggiare ad alti livelli dopo un periodo di difficoltà, e Nic Fink, che ha conquistato l’argento ex aequo con l’inglese. Con le note dell’inno nazionale italiano in sottofondo, il campione lombardo ha sorriso, nascondendo a malapena l’emozione, e ha mandato un bacio verso la tribuna, celebrando una vittoria tanto attesa quanto meritata. Martinenghi, che ha anche ricevuto le chiavi della sua città natale, Azzate, ha vissuto un momento di gloria che segna un punto culminante nella sua carriera.

Il futuro di un campione

Appassionato di Valentino Rossi, tifoso dell’Inter e amante dell’arte, Martinenghi è un atleta dalle molteplici sfaccettature. Con i capelli biondo platino, tinti per l’occasione olimpica, ha dichiarato ai microfoni di Raisport: «Almeno diamo una spiegazione a questi capelli…, sono senza parole. Non ho niente da dire, ancora una volta ho dimostrato che non conta il tempo ma cogliere l’attimo». Il suo obiettivo non era solo il tempo, ma l’esperienza e il trionfo stesso. Guardando al futuro, Martinenghi non esclude la possibilità di intraprendere una carriera nella ristorazione o nel mondo dello spettacolo, ma per ora, è concentrato a vivere il suo momento di gloria a Parigi, dove è stato il protagonista assoluto.