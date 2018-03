ROMA – Antonio Conte è il favorito numero uno per la panchina del Paris Saint Germain.

La stampa parigina è unanime: il contratto di Unai Emery come allenatore del Paris St. Germain, in scadenza a fine stagione, non verrà rinnovato. Oltretutto, viene fatto notare, è impossibile che scatti la clausola automatica di prolungamento prevista in caso di approdo alle semifinali della Champions League.

E, secondo “L’Equipe”, il favorito alla successione di Emery è Antonio Conte.

“La pista Conte” è il titolo in prima del giornale sportivo francese che spiega anche come gli effettivi tecnici della squadra “siano da ricostruire”. Di Conte piacciono, alla proprietà qatariota del club, “la sapienza tecnica” e il suo essere un martello con i giocatori. Piace meno, invece, la sua forte personalità. Gli altri candidati sarebbero Pochettino, Ancelotti, attualmente fermo dopo l’esonero al Bayern, Allegri, Luis Enrique, Mancini, Simeone, Villas Boas, Fonseca e Jardim.

Secondo “Le Parisien” sono almeno otto i calciatori che il prossimo anno potrebbero lasciare Parigi. Si tratta di Dani Alves, del quale non piacciono i limiti difensivi, Kurzawa, Yuri Berchiche, Rabiot, Cavani, Verratti, Di Maria e Pastore. La dirigenza parigina non avrebbe invece dubbi sulle conferme di Neymar, nonostante le voci provenienti da Madrid, e Mbappé