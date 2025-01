Bilancio in chiaroscuro nei recuperi infrasettimanali della 19esima giornata di campionato; delle 4 reduci dalla Super Coppa a Riad soltanto il Milan ha vinto: ribaltato il Como; ancora una volta Conceicao ha vinto in rimonta (1-2).

Pari show tra Juve e Atalanta (1-1); una partita bella ma che ha lasciato insoddisfatte le due squadre. Frenata Inter a San Siro mercoledì notte: solo un pari contro il Bologna (2-2). Classifica aggiornata: Napoli sempre primo con 47 punti tallonato dall’Inter con 44 ma con una partita in meno. Atalanta terza con 43, il Milan è salito al settimo posto con 31 punti e una partita in meno.

Un martedì double-face

Il Milan ha espugnato Como. Tre successi in rimonta del nuovo tecnico portoghese in 4 partite. Curiosità: l’unica volta in cui era passato per primo in vantaggio (col Cagliari) non ha poi vinto. A Como, dopo il gol di Diao, in 5 minuti il ribaltone rossonero con Hernandez e Leao, due atleti ritrovati.

Hernandez ha esploso un sinistro col quale ha superato Maldini nella classifica dei gol dei difensori rossoneri. Leao, miglior uomo in campo, ha ciondolato infreddolito per molto tempo, poi dopo un’ora abbondante si è risvegliato con un gol a “scavetto” di rara raffinatezza.

A Bergamo invece Atalanta-Juventus hanno dato spettacolo ma l’1-1 finale non soddisfa nessuno. Partita perfetta per Kalulu che ha fatto pure l’attaccante: un palo e un gol su magnifico assist di Mc Kennie.

Il portiere Carnesecchi ancora una volta è stato il migliore dei suoi. Desolato l’allenatore Motta:” Non sono soddisfatto del risultato e della classifica”. Gasperini viceversa si è detto soddisfatto sopratutto nel primo tempo; sugli scudi il bomber Retegui, 13esimo centro in A.

Mercoledì notte, frenata Inter

A San Siro, mercoledì sera, l’Inter non è andata oltre il pari con un Bologna reattivo e lucido. Non sono bastati i gol di Dumfries e Lautaro. Sommer è stato il migliore dei suoi, Moro il migliore del Bologna.

Da rivedere Asllani, sovrastato dal centrocampo del Bologna. Tutti oltre la sufficienza i rossoblu di Vincenzo Italiano: prova di personalità e di coraggio. Furioso Inzaghi:” Non siamo per niente contenti. Abbiamo preso gol evitabili. Si doveva fare meglio ma venivamo da un tour de force. Non era facile”.