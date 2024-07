Rivelazione choc: “Era stato baciato da Dio”

L’ex calciatore non riesce a trattenersi e rilascia una dichiarazione che lascia di stucco: “Era stato baciato da Dio”

È il bello del calcio. Uno sport di squadra che però diventa speciale grazie al singolo. Ci sono giocatori normali che tirano avanti la baracca in silenzio, campioni che danno lustro alle partite con la loro presenza. Poi ci sono giocatori fuori dalla norma, speciali, di quelli che hanno scritto la storia di questo sport.

Non tanti, ma di esempi di questa ultima categoria se ne trovano andando a dare uno sguardo al passato: impossibile non pensare a Diego Armando Maradona, il ‘D10s’ del calcio per i suoi fan più accaniti. Il Pibe de Oro ha toccato vette irraggiungibili con la sua classe, facendo strabuzzando gli occhi con i suoi colpi di genio, vera poesia per chi si lascia ancora incantare da un pallone che rotola su un rettangolo verde.

Prima di lui si può citare sicuramente Pelè, altro poeta del mondo del calcio, mentre negli anni successivi per molti l’unico vero fuoriclasse è stato Ronaldo, il Fenomeno. Il brasiliano ha incantato anche la Serie A con la sua esperienza all’Inter, prima che una serie di infortuni limitasse la sua capacità di dare spettacolo, nonostante anche dopo il duplice problema al ginocchio sia stato in grado di fare la differenza con le sue giocate.

Proprio in nerazzurro Ronaldo ha potuto giocare con Christian Vieri, un altro di quei calciatori che ha lasciato il suo marchio a suon di gol. L’ex bomber ha ricordato di recente il suo rapporto con il brasiliano, lasciandosi andare ad una rivelazione speciale.

Vieri e la coppia con Ronaldo: la frase nel primo incontro

Nel corso di un’intervista a ‘Fenomeni’, il format social di Prime Video Sport condotto da un altro ex attaccante come Luca Toni, Bobo Vieri ha ricordato la coppia con Ronaldo e i suoi anni all’Inter. L’attaccante ha raccontato di aver detto sì ai nerazzurri proprio per poter giocare con il brasiliano e si è soffermato sul loro primo incontro: “Sono andato nello spogliatoio e gli ho detto: ‘Ronnie, sono qua per giocare con te’“.

Quindi Vieri si è lasciato andare ad un elogio dell’ex compagno: “Era un giocatore mai visto. Prendeva la palla dalla sua area e dribblava tutti“. L’ex bomber anche di Juventus e Milan ha raccontato delle giocate che vedeva in allenamento, “cosa fuori di testa mai viste”, quindi ha aggiunto: “Per me è baciato da Dio, Dio gli ha detto: ‘tu devi giocare a calcio’“.

I due, purtroppo per gli appassionati di calcio, hanno giocato insieme solo 11 partite, neanche 700 minuti complessivi. Quanto potesse essere forte però la coppia Ronaldo-Vieri è nei numeri di quelle poche apparizioni insieme: ben 18 gol, 9 a testa, con la particolarità che soltanto in due occasioni (Brescia-Inter e Inter-Verona, entrambe a dicembre 2001) hanno segnato entrambi nello stesso match.

Una coppia di bomber fermata dai tanti infortuni e segnata da un’ultima volta difficile da dimenticare: quel Lazio-Inter del 5 maggio 2002 che rappresenta forse la delusione più grande nella carriera dei due attaccanti. L’ultima di Vieri e Ronaldo insieme, ma anche l’ultima del brasiliano in nerazzurro: un campione “baciato da Dio“.