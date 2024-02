A Roma (20-21 aprile) il primo campionato nazionale di Yoseikan Budo

Il Comitato Dojo Yoseikan Budo Roma Città Aperta ASD presenta per la prima volta a Roma il Campionato Nazionale di Yoseikan Budo che si svolgerà il prossimo 20 e 21 aprile, presso il Palatorrino a Roma in Via Fiume Giallo. Oltre al Campionato Nazionale 2024, negli stessi giorni, si disputerà anche la Coppa Italia U10/U12 riservata alle categorie dei Budoka più piccoli e la Coppa Italia Serie B. Infine, un evento speciale, la Yoseikan Champions League, una competizione amichevole tra le maggiori Nazionali Europee che si affronteranno in combattimenti sportivi e daranno luogo a uno spettacolo tecnico/marziale di alto livello. Ad aprile, Roma diventa la Capitale dello Yoseikan Budo. Info ed iscrizioni: www.campionatoitalianoyoseikan.it (ingresso gratuito alla manifestazione).