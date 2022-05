Roma-Feyenoord, dove vedere la finale di Conference League in tv e streaming: orario, diretta e probabili formazioni

Roma-Feyenoord sarà la finale della prima edizione della Uefa Europa Conference League. La partita di mercoledì 25 maggio, che si giocherà a Tirana, in Albania, sarà trasmessa sia in diretta tv su Tv8 che in streaming su Dazn e Sky.

Dove vedere Roma-Feyenoord in tv e streaming

La Roma è arrivata in finale dopo aver battuto Vitesse, Bodo Glimt e Leicester, mentre il Feyenoord ha eliminato il Partizan Belgrado, lo Slavia Praga e in semifinale il Marsiglia. Il calcio d’inizio della finale di Conference League è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 25 maggio.

La partita si potrà vedere su Dazn. Per vederla servirà dunque collegarsi tramite smart tv all’app della piattaforma o su pc, smartphone e tablet. L’alternativa è rappresentata da Sky Sport, che permette la visione dell’incontro agli abbonati tramite i canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Football (numero 203), Sky Sport (numero 251) e Sky Sport 4K. Anche Sky permette la visione in streaming tramite SkyGo, servizio messo a disposizione della piattaforma agli abbonati.

Infine in tv la gara tra Roma e Leicester sarà trasmessa in chiaro su Tv8, al numero 8 del digitale terrestre. Lo streaming sarà disponibile anche tramite il sito ufficiale di Tv8.

Le probabili formazioni di Roma-Feyenoord

Mourinho per la finale dovrebbe recuperare anche Mhkitaryan. Davanti confermato Abraham con Zaniolo e Pellegrini alle sue spalle. In porta Rui Patricio, protetto da Smalling, Mancini e Ibanez. Il centrocampo sarà formato da Karsdorp, Cristante, uno tra Sergio Oliveira e Veretout e a sinistra Zalewki.

Dubbio tra i pali per il Feyenoord, con Marciano pronto a prendere il posto del titolare Bijlow. Per il resto sarà Dessers a cercare di mettere in difficoltà la retroguardia avversaria, aiutato da Sinisterra, Nelson e Til.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Mhkitaryan, Cristante, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

EYENOORD (4-2-1-3): Marciano, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kokcu, Aursnes; Til; Nelson, Sinisterra, Dessers. All. Slot.