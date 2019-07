ROMA – Tutto facile per la Roma nella prima amichevole di giornata contro il Rieti (squadra di Serie C). I giallorossi hanno vinto 7-0 dilagando nella ripresa dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato.

Dopo un paio di occasioni da gol sciupate dal Rieti in contropiede, la Roma è passata in vantaggio a fine primo tempo con un gol di Zaniolo. L’ex calciatore dell’Inter ha raccolto una respinta corta della difesa del Rieti e ha insaccato da due passi. Nel primo tempo, buona intesa tra i due fantasisti Zaniolo e Antonucci sulla trequarti campo.

Nella ripresa, la Roma ha dilagato. Entrambe le squadre hanno effettuato molte sostituzioni ed è emerso il maggior tasso tecnico delle seconde linee della Roma. La rete del 2-0, è uno sfortunato autogol di un difensore del Rieti. Poi è arrivato il gol del tre a zero con capitan Santon.

L’ex terzino dell’Inter ha calciato con potenza non lasciando scampo al portiere avversario. Il quattro a zero è stato realizzato da Under con un gol splendido. Il turco si è accentrato dalla destra facendo partire un sinistro potentissimo che ha terminato la sua corsa a fil di palo.

A questo punto, il Rieti è sostanzialmente uscito dalla partita. La Roma ha realizzato il quinto gol con Alessandro Florenzi. L’esterno giallorosso ha segnato da due passi dopo una conclusione sbagliata dalla distanza del neo acquisto giallorosso Diawara. La conclusione sbilenca di Diawara si è trasformata in un assist per Florenzi che non ha potuto sbagliare davanti al portiere avversario.

Gli ultimi due gol della partita sono stati siglati da uno scatenato Schick. Il primo gol lo ha segnato con un bel pallonetto con il sinistro, il secondo con un piazzato dopo aver saltato un avversario in velocità.

Il video da YouTube con gli highlights di Roma-Rieti 7-0, gara chiusa dalla doppietta di Patrick Schick.