“Troppi stranieri in campo e troppo spesso troppo scarsi. Un conto è se parliamo di Platini e Gullit, ma non mi sembra questo il caso. Più che chiedere sconti per bidoni dall’estero, investiamo sui vivai”, ha dichiarato Matteo Salvini, vicepremier, durante la conferenza stampa al Senato. “Anche perché la nazionale ad alto livello poi ne risente – ha aggiunto -. Se riempi la squadra di brocchi senza italiani in campo poi la nazionale poi fa quello che può”.

Il gioco d’azzardo nel calcio

Sulle recenti discussioni sugli sponsor di gioco d’azzardo nel calcio, Salvini ha commentato: “Come governo, ne parleremo guardando a quello che fanno gli altri paesi europei”. E ha aggiunto: “Io non gioco d’azzardo e non ho mai giocato e ritengo che il gioco d’azzardo sia un problema”.