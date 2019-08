Sampdoria cessione Vialli Ferrero lettera intenti gioia tifosi

GENOVA – Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, e il gruppo che fa a capo a Gianluca Vialli interessato all’acquisto della società blucerchiata, hanno firmato – apprende l’ANSA – una lettera di intenti in cui si impegnano ad una trattativa “in esclusiva” fino a settembre per il passaggio di proprietà del club.

“Holding Max srl, il veicolo di investimento della famiglia Ferrero, – sottolinea il gruppo del presidente della Samp in una dichiarazione all’ANSA – ha firmato una lettera di intenti con il consorzio CalcioInvest, LLC (guidato da Gianluca Vialli, James Dinan ed Alex Knaster) in relazione all’acquisto di U.C. Sampdoria spa, prestigioso club di serie A”.

“Ai sensi della lettera di intenti – prosegue la dichiarazione – è stata concessa in questa fase a CalcioInvest, LCC l’esclusiva per la prosecuzione della trattativa sino al mese di settembre. Le parti lavoreranno con il fine auspicato di concludere l’operazione a settembre, una volta che siano preventivamente smarcati i punti ancora non definiti, nonché negoziati e convenuti i testi contrattuali definitivi”.

Il presidente Massimo Ferrero “sottolinea di nutrire grande stima e simpatia per il consorzio CalcioInvest, LLC e in particolare per Gianluca Vialli, persona di spessore e indiscussa leggenda della storia blucerchiata”.

“Accogliamo con entusiasmo questo importante passaggio di una trattativa che, vista l’importanza anche finanziaria dell’oggetto, non può risolversi in tempi brevi. La conferma di entrambe le parti è sicuramente un passo avanti rispetto a tutte le voci di corridoio dei ben informati”, così Emanuele Vassallo, presidente della Federclubs che riunisce la tifoseria organizzata della Sampdoria, dopo la notizia della lettera d’intenti firmata dal presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e dal gruppo di Gianluca Vialli.

“Ora auspichiamo che si guardi agli ultimi giorni di calcio mercato con maggiore incisività – aggiunge – per fornire al mister la completezza richiesta e poi dedicarsi a chiudere la trattativa nei tempi da loro stessi indicati” (fonte Ansa).