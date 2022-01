La Sampdoria ha esonerato il tecnico D’Aversa dopo un inizio di gennaio da incubo con tre sconfitte consecutive: 1-2 contro il Cagliari, 0-1 contro il Napoli e 1-2 contro il Torino. Al suo posto arriverà, o sarebbe meglio dire tornerà, Marco Giampaolo. Altro tecnico in cerca di riscatto dopo le esperienze fallimentari sulle panchine di Milan e Torino.

Sampdoria, torna Giampaolo: ha già allenato i blucerchiati dal 2016 al 2019 con tre salvezze tranquille

Marco Giampaolo ha già allenato la Sampdoria dal 2016 al 2019 raccogliendo due decime posizioni ed un nono posto. Risultati buoni per una squadra che parte ogni anno per non retrocedere e che in questo momento si trova al quindicesimo posto con solamente quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Con l’arrivo di Giampaolo assisteremo inevitabilmente a degli importanti cambiamenti dal punto di vista tattico. Infatti si tornerà al 4-3-1-2 che è il suo marchio di fabbrica. Modulo tattico che gli ha regalato grandi soddisfazioni ai tempi della Sampdoria ma che non lo ha aiutato ad emergere con Milan e Torino. Ma visto che tornerà a Genova, dove è iniziato il suo percorso ad alti livelli, cercherà di rispolverare questo modulo tattico che in passato è stato vincente.

Sampdoria, ecco la formazione ideale di Marco Giampaolo

Quindi, al netto di infortuni, squalifiche, casi di Covid ed assenze per le partite delle Nazionali, la formazione tipo della Sampdoria di Marco Giampaolo dovrebbe essere la seguente:

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Ekdal, Rincon, Thorsby; Candreva; Quagliarella, Caputo. All. Giampaolo.