REGGIO EMILIA, MAPEI STADIUM – Il posticipo della prima giornata di Serie A tra il Sassuolo e l'Inter è stato caratterizzato da alcuni episodi da moviola. Nel primo tempo è stato assegnato un calcio di rigore al Sassuolo per un fallo di Miranda ai danni di Di Francesco

Il contatto inizia fuori area ma l’intervento falloso si concretizza nell’area di rigore dell’Inter. Per questo motivo è corretto assegnare il tiro dagli undici metri al Sassuolo. Dal dischetto non ha fallito Domenico Berardi nonostante Handanovic avesse intuito la sua conclusione.

Verso il finale del primo tempo, l’Inter ha protestato per un contatto tra Magnanelli e Asamoah nell’area di rigore del Sassuolo. Magnanelli non trova il pallone ma va a colpire l’esterno dell’Inter. Evidentemente per l’arbitro non si è trattato di un contatto falloso.

Gli highlights di Sassuolo-Inter

Magnanelli e Asamoah a contatto nell’area di rigore del Sassuolo, per l’arbitro non è fallo

This. Is. A. Penalty. Sorry Asamoah, you don’t play for Juve anymore… You don’t have refs on your payroll no longer. pic.twitter.com/ACaN4ecF4s — FedeNerazzurra (@_FedeNerazzurra) 19 agosto 2018

Gol di Domenico Berardi su calcio di rigore