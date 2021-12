Sci alpino, Coppa del mondo, ultime due tappe: Lienz le donne, a Bormio gli uomini, ecco i convocati dell’Italia

Sci alpino, ultime due tappe dell’anno. La Coppa del mondo di chiude con due botti: in Austria con le donne, in Italia con gli uomini.

Prestigiose le piste: Lienz e Bormio. Ovvero la “perla delle Dolomiti “ (Tirolo orientale) e la gemma del Parco Nazionale dello Stelvio (24 comuni, 4 province). Archiviate le festività natalizie, lo sci riprende la sua marcia. Prima di iniziare l’anno nuovo. E promette spettacolo ed emozioni. Ma vediamo nel dettaglio con le ultimissime .

SCI BORMIO (28-29-30 dicembre)

Tre giorni di gare casalinghe. Nove gli azzurri convocati dal direttore tecnico Alberto Ghidoni d’intesa con il direttore sportivo Massimo Rinaldi. Eccoli: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Matteo Franzoso, Nicolò Molteni, Pietro Zazzi.

Solo 7 però potranno essere schierati in superG ed altrettanti in discesa. Occhi puntati su Dominik Paris, il re di Bormio, detentore di ben sei vittorie di cui 5 in discesa ed una nel supergigante. Ci sarà il francese Pinturault che ha cambiato idea.

Il detentore della Coppa del mondo sarà al via il 29 e 30 dicembre, nella seconda e terza gara sullo Stelvio, galvanizzato dal secondo posto di Campiglio. Spera di non perdere ulteriore terreno dal leader Odermatt che lo precede già di 319 punti nella classifica generale ( lo svizzero è in testa con 665 punti ), secondo l’austriaco Mayer (405), terzo il norvegese Kilde (329).

Solo quarto il francese (314). Primo degli italiani è Luca De Aliprandini, ottavo con 207 punti. Bormio è un’oasi azzurra, la pista più amata . Una pista-monumento del circuito. Tre le nostre punte: Paris, Innerhofer, Casse.

LIENZ ( 28-29 dicembre )

Due giorni, due gare: gigante e slalom. Federica Brignone farà entrambe le gare. In gigante ci saranno Marta Bassino, Sofia Goggia, Elena Curtoni , Roberta Milesi, Karololine Pichler, Vivien Insam e Ilaria Ghisalberti. In slalom sono state convocate Lara Della Mea, Marta Rossetti, Sophie Mathieu, Anita Gulli e Vera Tschurtschenthaler.

Occhio a Marta Bassino che a Courchevel ha centrato il suo primo risultato stagionale ed è in crescita. E dice: “ Ho ritrovato sciata è serenità “. Classifica generale dominata dalla americana Shiffrin (750),seguita da Sofia Goggia (635) e dalla slovacca Petra Vlhova (435). Quarta Federica Brignone (342).