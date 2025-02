Tornano in pista le “regine delle nevi”: Federica Brignone e Sofia Goggia. Un weekend norvegese di velocità (discesa+superG) che potrebbe assicurare alle azzurre un nuovo allungo nella classifica della Coppa del Mondo rispetto alla svizzera Lara Gut-Behrami staccata di 190 punti quando al termine della stagione mancano 11 gare. Sulle nevi di Kvitfjell è in programma una tre giorni molto probabilmente decisiva: venerdì e sabato è in programma la Discesa, domenica il SuperG. A caccia di un successo non solo Federica Brignone ma anche l’altra specialista azzurra Sofia Goggia. Dopo il sensazionale weekend al Sestriere (Torino) – doppio trionfo di Federica Brignone – e dopo lo spettacolo offerto da Mikaela Shiffrin (centesima vittoria), questo appuntamento norvegese ha tutta le premesse per una vendemmiata azzurra.

La coppia Brignone-Goggia superstar

Federica e Sofia guidano la classifica di specialità cioè la discesa, rispettivamente con 289 e 260 punti. Al terzo posto ,staccata con 208 punti, l’austriaca Huetter. Ma la classifica assoluta femminile vede al comando Federica Brignone con 999 punti. Fede è a un passo dalla gloria.

Schiffrin, record da leggenda

L’americana Mikaela Shiffrin è il personaggio più gettonato della settimana. È tornata padrona dello Slalom centrando al Sestriere un record da leggenda: 100 vittorie, più di tutti, uomini compresi. Di più: ha eguagliato i 155 podi di Stenmark. Indimenticabile l’esplosione di gioia con cui l’americana ha salutato il suo primato. Mikaela è tornata laddove doveva essere vincendo una seconda manche semplicemente magistrale. A 12 anni e 2 mesi dalla prima volta – 4.448 giorni – ha celebrato sempre in Slalom il suo personale capolavoro. L’infortunio che l’ha costretta ad un calvario e’ stato metabolizzato. Dalla polvere all’altare. È tornata in pista 2 mesi fa, poi sono arrivati i mondiali (oro in combinata, quinto posto in Slalom) ed è risorta; ce l’ha fatta grazie a un talento smisurato e a una forza mentale senza pari. Lo sci alpino ha ritrovato un’altra stella. Lo spettacolo è garantito.