MADRID (SPAGNA) – Il Real Madrid è in crisi e i social lo prendono in giro non solamente per il ritardo di 16 punti nei confronti del Barcellona ma anche per il look di Sergio Ramos.

Il campione della Nazionale Spagnola si è presentato allo stadio con dei vestiti da “videogioco”.

A molti ha ricordato Super Mario Bros. Altri lo hanno preso in giro con fotomontaggi molto divertenti.

Ecco i post più popolari su Twitter:

Miralo a @SergioRamos nuevo playero de ypf pic.twitter.com/ipwXLjKhap — Lele (@Cai_lele) 13 gennaio 2018

Para no quedarte atrapado en la nieve, no olvides ir a comprar el kit de supervivencia a Sergio Ramos. #RealMadridVillarreal pic.twitter.com/CNu8EbHfJ6 — El Protestófono ️ (@elprotestofono) 13 gennaio 2018

#eptendirecto Sergio Ramos con la indumentaria de la universidad de Gotham pic.twitter.com/rNc7SugYqE — KKEKKOBORA (@SHARKBOSSA) 13 gennaio 2018

@ElVeraLuque Dime tú que no es ochentero chirigotero Sergio Ramos en. pic.twitter.com/0LScZQzNvX — FÁTIMA (@fmoalva13) 13 gennaio 2018