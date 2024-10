Serie A gratis, ma c’è una novità incredibile: tutti i dettagli

Svolta storica, Serie A gratis: l’ultima novità per il massimo campionato fa contenti i tifosi, non accadeva da 28 anni

L’ultima volta che è accaduto gli smartphone non avevano ancora fatto il loro ingresso nella vita quotidiana, i social non erano ancora nati e la Juventus stava per vincere la sua ultima Champions League.

La Serie A, insieme a DAZN, si appresta a dare il via ad una ‘vecchia’ novità: la trasmissione in chiaro e gratis di un match di campionato. Non una partita qualsiasi perché quella scelta dalla piattaforma di streaming è il big match della prossima giornata, la decima: Milan-Napoli. I tifosi rossoneri e quelli azzurri, ma anche tutti gli appassionati di calcio e i curiosi, avranno la possibilità di guardare in diretta il match, trasmesso in esclusiva su DAZN, gratis e in chiaro.

È questo, infatti, il primo dei cinque match che la piattaforma potrà trasmettere senza vincolo di abbonamento dopo essersi aggiudicato il pacchetto Try and buy dei diritti tv fino al 2029. Si tratta di una novità che prevede la trasmissione in chiaro di 5 partite sulle 380 che riempiono una stagione di Serie A. Da molto tempo un match di Serie A non veniva trasmesso in chiaro: l’ultima volta era stata il 13 aprile 1996 e la partita in questione era Juventus-Sampdoria.

Serie A, Milan-Napoli gratis: come vederla su DAZN

Ventotto anni dopo la Serie A torna visibile in chiaro e lo fa con un big match che potrà dare indicazioni importanti su un campionato fin qui molto equilibrato. Un campionato che è alla ricerca ancora di molte risposte, con il Napoli che deve confermare di poter ambire allo scudetto, la certezza Inter, Thiago Motta nel mirino delle critiche e un Milan che fatica a trovare continuità.

Tanti i motivi di interesse e una partita da poter vedere in chiaro e gratis su Dazn: per farlo basterà semplicemente inserire la propria mail dopo essersi sintonizzati sulla piattaforma. “Trasmette in chiaro un big match è una svolta storica – afferma Stefano Azzi, Ceo di DAZN – e lo è ancora di più visto che sarà trasmessa in esclusiva senza la necessità di abbonarsi“. Un’opportunità, afferma ancora Azzi, “di portare le emozioni de grande calcio italiano a un numero di tifosi ancora più grande“.

Un modo anche per provare ad attrarre nuovi utenti dopo il crollo del numero di spettatori nelle prime giornate di Serie A. Milan-Napoli si candida quindi ad essere una partita a suo modo storica, sperando che lo spettacolo offerto sia all’altezza delle aspettative.