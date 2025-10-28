Da Vienna a Parigi. Tre giorni di riposo, non uno di più. Sinner è a caccia del n.1 Carlos Alcaraz e al Masters 1000 della capitale francese da mercoledì si catapulta nelle prime prove di sorpasso. Jannik può tornare il n.1 del tennis mondiale. È la sua missione. L’aggancio è possibile. Certo, non è facile soprattutto perché Sinner non è padrone del suo destino, nel senso che il suo sorpasso sullo spagnolo che comanda la classifica, dipende dall’andamento del torneo. A Sinner non basta vincere il torneo parigino (vittoria tutt’altro che scontata); per tornare davanti ad Alcaraz gli serve che Carlos inciampi ad esempio ai quarti. La situazione oggi è la seguente: Sinner ha 10.510 punti, lo spagnolo 11.340. Se Jannik vince a Parigi andrebbe a 11.500 punti ma è tutto sospeso nel limbo.

Il tabellone di Parigi

Oggi alle 19 Alcaraz incontrerà nei 16esimi di finale il britannico Cameron Norrie che lunedì ha battuto Baez per 6-3, 6-4. Mercoledì debutta Sinner contro il belga Zizou Bergs che ha eliminato in tre set (6-3, 2-6, 6-2) Alex Michelsen. Anche Flavio Cobolli ha superato il primo ostacolo in questo torneo battendo il croato Machac (6-1, 6-4) e oggi (15.30) se la vedrà con Ben Shelton. E sempre mercoledì ci sarà il derby azzurro Musetti-Sonego.

La super battuta di Jannik

C’è un cambiamento nel gioco dell’altoatesino, un cambiamento voluto e studiato con cura che gli ha permesso di passare dal 55% degli US Open al 65% di prime palle registrato a Vienna. È il caso di ricordare che Sinner, vincendo il titolo a Vienna, ha allungato a 21 la serie consecutiva di partite vinte sul veloce indoor raggiungendo Edberg: il prossimo obiettivo sono le 25 di Sampras che potrebbe superare già al torneo di Parigi. Sinner e Alcaraz adesso si ritrovano dopo che gli ultimi loro 6 confronti diretti hanno assegnato un titolo, compresi quelli del Roland Garros, Wimbledon, New York. La sfida infinita appassiona non solo i tifosi della “Volpe rossa” ma la platea si è allargata in modo esponenziale. Notevole il montepremi di Parigi: oltre 6 milioni di euro a chi vince.