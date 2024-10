Sinner, bufera social: hanno pensato tutti a lui

Per Jannik Sinner scoppia un nuovo caso: il post social fa scoppiare la bufera, tutti hanno pensato subito a lui

Invincibile (o quasi) in campo, troppo esposto fuori dal terreno di gioco. Jannik Sinner vive questa dicotomia tra quel che succede quando scende in campo e le continue polemiche sul suo conto.

Il numero 1 al mondo attende di conoscere quel che sarà la decisione del Tas di Losanna sul ricorso della Wada contro l’assoluzione dell’Itia, intanto però è continuamente esposto ad un’eccessiva attenzione mediatica. Di esempi nell’ultimo anno ce ne sono stati diversi, anche se il caso doping ha indubbiamente preso il sopravvento negli ultimi mesi.

Già prima di diventare leader del ranking ATP, Sinner aveva avuto qualche assaggio di ciò che poteva significare la notorietà. L’altro lato della fama e del successo, rappresentato dall’essere messo sotto accusa ad ogni minimo errore (o presunto tale). Ecco così le polemiche per il suo essere ‘poco italiano’ quando decise lo scorso anno di dare forfait per la Coppa Davis, che tiravano in ballo anche la scelta di Montecarlo come residente “per non pagar le tasse” l’accusa dei malpensanti. Due concetti che hanno trovato spazio anche in un post social che inevitabilmente ha fatto pensare proprio a Jannik Sinner.

Sinner, il post di Fognini scatena la bufera

Il nome del 23enne di San Candido non compare nella storia pubblicata da un altro tennista italiano: Fabio Fognini. L’atleta, per anni uno dei migliori rappresentanti del tennis tricolore, vive la fase conclusiva della sua carriera, ma non smette di far parlare di sé.

Questa volta non lo ha fatto sul rettangolo di gioco, ma con un post sui social. In particolare una storia su Instagram che ha fatto molto rumore. La foto ritrae una lettera verde dell’Agenzia delle Entrate, ma ad attirare l’attenzione è quello che lo stesso tennista ha scritto. “Salve, io cittadino italiano!“, la frase che compare in alto.

Quindi, un’altra scritta: “Sportivo residente in Italia“, con l’emoticon della stretta di mano e del tricolore. Inutile dire che tutti o quasi hanno visto un riferimento a Jannik Sinner che, come anche altri tennisti, italiani e non, ha la residenza nel Principato ed è lì che paga le tasse. Una scelta che il numero 1 al mondo ha spiegato in diverse occasioni, affermando di trovare a Montecarlo molti tennisti con cui allenarsi e la possibilità di vivere una vita normale, senza le problematiche che avrebbe in Italia.