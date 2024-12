Anche il numero 1 del ranking coinvolto nell’ultimo caso che rischia di rappresentare un vero e proprio scandalo per il tennis italiano

La festa è finita, la vacanza anche. È tempo di ripartire per il tennis mondiale che nelle prossime settimane vedrà l’inizio della nuova stagione con il via degli Australian Open.

Ha detto addio al relax e ha ripreso a lavorare anche Jannik Sinner che inizierà il 2025 da numero 1 al mondo: appuntamento il 7 gennaio per il primo match dell’anno contro Alexei Popyrin nella Opening Week che precede il primo slam dell’anno. Nell’attesa di rivedere il campione italiano in campo, ci si può affidare ai dolci ricordi dell’anno che si sta per concludere.

Sul campo in realtà è finito a Malaga con la splendida vittoria in Coppa Davis dell’Italia, secondo trionfo consecutivo della nazionale allenata da Volandri. Proprio il capitano azzurro è chiamato in ballo da chi fino a poco tempo fa indossava la maglia dell’Italia ed in campo provava a dare il suo contribuito: Fabio Fognini.

L’esperto tennista ha però rilasciato dichiarazioni di fuoco dopo essere stato escluso dalle convocazioni. Una rottura che era avvenuta già prima delle final eight, con l’esclusione del 36enne dalla squadra che ha partecipato alla fase eliminatoria. Già in quell’occasione Fognini aveva dimostrato di non aver preso bene l’esclusione, ma ora rincara la dose con dichiarazioni che non lasciano presagire nulla di buono.

Sinner, Fognini e la Coppa Davis: “Riderete molto”

Non ha ancora digerito l’esclusione dalla nazionale Fabio Fognini ed è tornato a farlo capire con dichiarazioni che preannunciano venti di guerra sul movimento tennistico italiano.

Non entra nei dettagli, ma lascia intendere che quel che dirà una volta chiusa la sua carriera farà molto rumore. Intervistato da ‘Relevo’, infatti, il tennista italiano tira in ballo Volandri: “Parlate con il capitano, vi saprà spiegare tutto. Ho un libro da scrivere – le parole di Fognini – ma al momento non voglio dire nulla. Quando mi ritirerò, dirò tutta la verità e riderete molto“. L’atleta di Sanremo conclude ribadendo la sua delusione, ma anche la gioia per la vittoria dei suoi compagni.

Tra questi c’è anche Sinner, ancora in attesa della sentenza sul caso doping. In questo caso Fognini preferisce non esprimere opinioni limitandosi a dire che dall’esterno le cose “sono molto complicate“. Lo è stato anche il suo forzato addio all’Italia, un addio che non ha ancora mandato giù e prima o poi ne spiegherà i motivi. Per il tennis italiano un altro fronte di polemiche.