Sinner, è successa una cosa clamorosa: ecco le immagini

Tifosi completamente impazziti dopo il gesto di Jannik Sinner al torneo di Shanghai: anche l’avversario si inginocchia

Un rullo compressore. Quattordicesimi quarti di finale conquistati nel 2024, praticamente Jannik Sinner è riuscito ad arrivare in fondo o quasi in ogni torneo che ha disputato quest’anno.

Ci è riuscito anche a Shanghai, nel penultimo Masters 1000 della stagione del numero 1 al mondo, battendo agli ottavi il numero 16 Shelton: 6-4, 7-6 il punteggio finale in favore dell’italiano che ha mostrato ancora una volta di avere la tenuta mentale adatta per tenere botta anche nei momenti più complicati.

Lo è sicuramente quello che sta attraversando ora il 23enne: a rovinare l’annata magica di Sinner c’è il caso doping con il ricorso della Wada contro la decisione dell’Itia di non squalificarlo. Una vicenda che ormai tiene banco da mesi e che continuerà ad essere centrale anche nelle prossime settimane, fin quando non arriverà il verdetto del Tas di Losanna. Nel frattempo il campione altoatesino, che ha smentito il matrimonio con la Kalinskaya, deve isolarsi e concentrarsi sul campo, dove riesce a superare con maggiore rapidità i momenti difficili.

Ne ha attraversati anche contro Shelton e il modo in cui è riuscito ad uscirne è da assoluto fenomeno: il gesto ha fatto il giro del mondo ed è stato esaltato da tutti.

Sinner, punto da fenomeno contro Shelton

Il match contro Shelton ha avuto almeno un paio di momenti decisivi, situazioni nelle quali la partita poteva girare a favore dell’americano, ma che Sinner è riuscito a portare dalla sua parte. La prima si è verificata nel primo set, con l’italiano al servizio sotto 2-3 e 30-40.

Shelton aveva la palla break per andare in fuga e lo scambio si stava allungando molto con bordate da fondo dei due tennisti. Ed è a questo punto che Sinner ha trovato la giocata geniale: palla corta al millimetro e corsa inutile dell’avversario per provare a rimandarla nel campo dell’italiano. Lo statunitense, nel tentativo di arrivare sulla palla corta, è finito anche in ginocchio, mentre dagli spalti sono scrosciati gli applausi per il numero 1 al mondo.



Un gesto da assoluto campione per uscire fuori da una situazione difficile, come è accaduto anche nel secondo set: quattro ace consecutivi per respingere il tentativo di Shelton di tenere viva la partita vincendo il parziale. Niente da fare, con il successo poi sigillato con il tie-break vinto a 1. Un Sinner rullo compressore dunque che ora aspetta Medvedev per nuovi colpi da fenomeno e per ribadire che il numero 1 al mondo è lui.