Capolavoro Alcaraz al Foro Italico. Ha battuto nella finale degli internazionali d’Italia Jannik Sinner: 7-6,6-1.

E’ il settimo Master 1000 in carriera. Lo spagnolo per la prima volta si è laureato campione sulla terra rossa d’Italia. Ha meritato il successo.

Sinner ha giocato non al top della sua condizione, ha sciupato due set point nel primo parziale poi è crollato, calato fisicamente ma anche mentalmente, scoraggiato dal talento del rivale che non gli ha concesso niente.

A Roma si è presentato un nuovo Alcaraz, piuttosto solido, più concreto, più continuativo. Fenomenale.

A fine match Sinner ha elogiato il rivale dandogli appuntamento a Parigi dove Jannik spera di rifarsi. L’azzurro ha poi ringraziato tutti, dagli organizzatori al pubblico:” Siete stati magnifici, grazie mille , per me è stato un buon test”.

PRIMO SET DI 70 MINUTI SPETTACOLARI

Folla record al Foro Italico, sole, tanti vip sugli salti. Inizio poco dopo le 17 e la prima mezz’ora se ne va sul 3-3. Al settimo game Sinner rimedia ad un suo doppio fallo con sapienti martellare e passa in vantaggio: 4-3. Poi 4-4. Di nuovo in vantaggio l’azzurro che lascia a zero Carlitos. Lo spagnolo restituisce con un identico game e fa 5-5 ma Jannik torna davanti: 6-5. Alcaraz annulla due set point e al tiebreak ha la meglio (7-5) e chiude il set (6-7) dopo 70 minuti di gioco di alta qualità.

SECONDO SET

Inizia alle 18.44 e lo spagnolo trova subito il 2-0 pur con qualche momento di pausa. Tuttavia resta concentrato e va agevolmente sul 3-0. Poi ha la forza ed il talento di allungare: 5-0. Impietoso, Sinner con orgoglio accorcia (5-1) ma Carlos è in gran spolvero e chiude 6-1 alle 19.13 una giornata sontuosa Pratica sbrigata in un’ora e 43 minuti, Da lunedi diventa il n.2 del ranking mondiale.

FANTASTICO BIS DI ERRANI-PAOLINI

La domenica del tennis azzurro e’ partita con la finale di doppio femminile degli Internazionali d’Italia. La coppia d’oro italiana Errani-Paolini ha superato in due set la coppia Kutermetova- Mertens: 6-4,7-5. En plein di Jasmine che dopo aver battuto sabato Coco Gauff nella finale del singolare si è ripetuta domenica nel tripudio del Foro Italico.

Era da 35 anni, quando il bis riuscì alla statunitense Monica Seles, che una giocatrice non riusciva a imporsi nel singolare e nel doppio agli internazionali. Le azzurre hanno vendicato la sconfitta di Madrid e per il secondo anno consecutivo si sono imposte. Da segnalare il record di Jasmine Paolini : è diventata la seconda giocatrice a vincere singolare e doppio in un 1000 e in 24 ore. La sola a riuscirci era stata Vera Zwonareva a Indian Wells 2009.