Sinner, novità improvvisa: ecco cosa succederà

Novità in arrivo per Jannik Sinner: ormai bisogna soltanto attendere, già deciso dove e quando succederà

È il padrone assoluto del tennis mondiale, il 2024 è stato senza alcun ombra di dubbio il suo anno. Jannik Sinner ha ricevuto la consacrazione che tutti attendevano e l’ha conquistata a forza di successi.

Un rullo compressore il tennista italiano, capace non soltanto di conquistare due Slam, ma anche di avere una continuità di risultati che nessun altro collega è riuscito a tenere quest’anno. Non ce l’ha fatta neanche Carlos Alcaraz che pure ha vinto anche lui due slam, ma che ha faticato a tenere lo stesso livello nel corso di tutta l’annata.

Anche per questo con la finale raggiunta anche a Shanghai, Jannik Sinner ha acquisito la certezza di restare il numero 1 al mondo fino al termine di quest’anno. Il 2024 si chiuderà con un italiano in cima al ranking, cosa mai successa prima. Ora che c’è l’ufficialità, si può già annunciare che le ATP Finals di Torino saranno il momento per celebrare il campione italiano.

Sinner, festa a Torino: ecco cosa succederà

È già successo due anni fa con Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, assente in quell’occasione dalle Finals per infortunio, venne premiato come il più giovane tennista numero 1 al mondo di sempre.

Ora toccherà a Sinner con l’Inalpi Arena pronta a festeggiare il proprio beniamino. Dal 10 al 17 novembre ci sarà il torneo che sarà l’occasione per tributare il giusto omaggio al fuoriclasse di San Candido. Del resto proprio da Torino si può dire che è partita la rincorsa di Sinner al numero 1 al mondo. Un anno fa la vittoria ai gironi contro Djokovic esaltò il pubblico italiano, poi la finale conquistata e persa contro lo stesso serbo fece capire che l’italiano era entrato nell’élite del tennis mondiale.

Da allora Sinner è esploso in tutta la sua classe: prima la vittoria in Australia, poi quella gli Us Open. In mezzo il numero 1 del ranking ATP conquistato a giugno e mai più lasciato. Una continuità che si fatica a trovare negli altri tennisti, ottenuta nonostante tutto quanto gli è successo intorno. La positività al doping, l’attesa per il verdetto poi favorevole dell’Itia, quindi il ricorso della Wada e la nuova attesa per la decisione del Tas di Losanna. Tutto questo non ha scalfito Sinner che ora aspetta Torino per l’ultimo grande torneo dell’anno, coppa Davis a parte, per vincere davanti ai propri tifosi e godersi la festa già pronta per lui.