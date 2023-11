Sinner show, inizia con una vittoria le Nitto Apt Finals di tennis a Torino, battuto il greco Tsitsipas in due set: 6-4, 6-4

Perfetto Sinner. Inizia con una vittoria limpida le “Nitto Apt Finals” eliminando il greco Tsitsipas in due set (6-4, 6-4) con una prestazione sontuosa e una varietà di colpi eccezionale.

Pratica sbrigata in un’ora e 25 minuti. Sempre in controllo negli scambi e dominante al servizio (solo 4 punti persi con la prima ). Ha centrato la seconda vittoria in carriera. E battuto un record storico: è il tennista italiano ad aver vinto più match di sempre nella manifestazione.

Partenza alle 14.43 in un PalaAlpitour gremito e festante. L’esordio di Jannik Sinner alle NittoATP Finals di Torino crea una atmosfera magica. E il greco Ttsitsipas, 25 anni, n.6 del mondo, sta in partita con personalità. Equilibrati i primi 25’,con 3 aces per l’azzurro (4-3). Dopo 30’ il punteggio ha una virata (5-3). Sinner chiude il primo set in 39, con 5 aces ed un solo errore. Un 6-4 inecepibile. Tsitsap nasconde bene i suoi guai fisici (gomito e schiena).

SECONDO SET

Sinner va in pressing e lo mette in difficoltà. Parte bene l’altoatesino, chiude il secondo game con un grazioso pallonetto. Il greco perde il controllo del dritto, accusa disagio ma regge con mestiere e classe. Vuole restare aggrappato alla partita.

La prima ora di gioco se ne va col settimo aces e un 3-1 per Sinner che offre buone e chiare sensazioni. Ma Tsitsipas non ci sta. E reagisce con orgoglio e forza mentale. Ma il servizio di Jannik non perdona e allunga 4-2; poi rallenta, colleziona errori e buone giocate.

Al minuto 37 il punteggio va sul 5-3 ma il greco c’è, acciuffa il suo 4 game. Non basta. Jannik rispolvera un servizio-cannonata (216 km/h) e vince set (6-4) e partita. Boato del pubblico (“pubblico pazzesco “).Tutti in piedi. Sinner prende il microfono e ringrazia la platea per il supporto.

E ammette di aver fatto pressoché una partita perfetta e sapientemente studiata con i video e la preziosa assistenza del suo staff. Giornata memorabile.