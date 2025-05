Una nuova fiamma per Jannik Sinner, che stavolta è stato colto sul fatto, adesso sappiamo chi è la compagna del tennista più guardato d’Europa.

Certe volte il pubblico e i paparazzi sono meglio dei servizi segreti e basta uno sguardo nel momento sbagliato per rivelare verità nascoste ai più. Nessuno è al sicuro dal Grande Fratello mediatico, per quanto ci si provi, nascondersi è impossibile perché il gossip vuole sempre la sua parte.

Vale anche per il campione Jannik Sinner, che pare esser stato paparazzato in dolce compagnia, dopo la fine della sua ultima relazione. Il numero uno del tennis mondiale è stato avvistato assieme a quella che sembra essere la sua ultima fiamma, la sua nuova compagna.

Chi è Lara Leito, la nuova fiamma di Sinner

Abbracci, sorrisi e perfino un bacio in pieno centro a Monte Carlo, le immagini parlano chiaro, Lara Leito e Jannik Sinner hanno una relazione. Già da qualche tempo, infatti, la donna è stata vista presenziare a diversi eventi che riguardano il tennista, dagli allenamenti fino ai match più importanti.

Inizialmente mescolata tra i fan, l’atteggiamento troppo familiare di Lara con lo staff del tennista aveva generato alcuni dubbi. Dopo una sessione di allenamento, Jannik si era diretto verso di lei, l’ha abbracciata con naturalezza e infine si sono allontanati insieme per pranzare velocemente.

Ma chi è quindi Lara Leito? Classe 1993, è nata a Mosca e ha alle spalle una carriera che intreccia nel mondo della moda, ma non solo. La modella debutta a 22 anni su L’Officiel, da li poi solo passerelle internazionali e collaborazioni con brand come Grisogono e Rosa Clará.

È apparsa anche su Vogue ed è spesso protagonista sui red carpet di Cannes e Venezia, tra abiti couture di alta moda. Ma dietro il volto da copertina, tipico di una modella, si nasconde bel altro, una formazione accademica d’eccellenza, che poche sue colleghe possono vantare.

Laureata in gestione aziendale, Lara Leito ha conseguito un master in Marketing e Comunicazione alla prestigiosa Berkeley University, un curriculum scolastico di tutto rispetto insomma. A questo, va sommata anche una passione per l’arte e per la pittura in particolare, trasmesse dalla zia di Lara, la nota collezionista Stella Kesaeva.

Nonostante il lavoro la porta spesso di fronte agli obiettivi delle macchine fotografiche, Lara è nota per la riservatezza che dedica alla propria vita personale. Anche la lunga relazione con Adrien Brody, noto attore con cui si è frequentata per diversi anni, è stata vissuta al riparo dalle cronache.