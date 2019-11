ROMA – Durante la sosta del campionato per le partite delle Nazionali, iniziano ad impazzare voci di calciomercato. Chris Smalling, difensore in prestito alla Roma dal Manchester United, vuole pensare solamente al calcio giocato. Vuole pensare a fare bene in campionato ed a vincere una coppa. I giallorossi disputano sia l’Europa League che la Coppa Italia.

Il difensore inglese ha parlato a TalkSport, le sue dichiarazioni sono riportate dal Corriere dello Sport.”Ovviamente il Manchester United mi manca, perché sono stato tanti anni lì e ormai ero di casa. Mi sto godendo questo nuovo capitolo della mia carriera, spero di poter migliorare le mie prestazioni in campo e di avere una stagione di successi. Mi sta piacendo davvero quest’esperienza in Italia.

Complessivamente non posso chiedere molto di più in termini di permanenza che finora è stata breve. Al momento il mio obiettivo è assicurarmi che questa squadra abbia una stagione stabile. Gli obiettivi del manager non consistono solo nel tornare in Champions League, ma nel vincere qualcosa. È qui che mi concentro completamente. Una volta arrivata la fine della stagione, quando avremo vinto qualcosa e ottenuto qualcosa, potremo vedere come va. In questo momento si tratta di concentrarsi sul campo”.