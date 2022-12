Sofia bentornata! Goggia ha subito vinto, dopo 9 mesi di stop, oggi 4 dicembre il superG a Lake Louise in Canada

Sofia Goggia è tornata ed ha subito vinto. Dopo 9 mesi di stop, alla prima discesa di Coppa del mondo ha trionfato sulla pista canadese battendo di 4 centesimi Corinne Suter (Svizzera), campionessa olimpica e mondiale in carica.

Bentornata Sofia! Sulla pista canadese di Lake Louise, nelle Rocky Mountains, si è rivista la regina dello sci azzurro. Esordio stagionale con la prima delle due discese della Coppa del mondo femminile.

Il weekend si concluderà oggi domenica 4 dicembre con il superG. Sofia Goggia, 30 anni, ha esordito con il pettorale n.9 nel quartetto italiano completato da Laura Pirovano (al via dopo 635 giorni), Marta Bassino (al posto di Federica Brignone, fuori condizione) e Nadia Delago, bronzo olimpico, pettorale n.6.

Dopo Sofia sono discese altre quattro azzurre: Curtoni, Bassino, Pichler, Melesi. Confortante la terza prova cronometrata: 1’49”95 e quarto posto. Sofia ha iniziato con prudenza nel primo tratto (22esimo tempo) poi nell’ultima parte si è scatenata ed è risultata la più veloce. La pista canadese le è congeniale. Qui, l’anno scorso, ha infilato tre vittorie in tre giorni.

UN NUOVO ALLENATORE PER SOFIA

È Luca Agazzi, 48 anni, bergamasco come Sofia, già al fianco di un’altra fuoriclasse, la svizzera Lara Gut, 31 anni, sposata con il talentuoso calciatore Valon Behrami, svizzero di origine kosovara. È noto nella serie A per avere giocato in nove società tra cui Lazio, Fiorentina, Napoli, Genoa.

Compito di Agazzi: ridurre il fattore rischio, mantenere velocità e potenza, dare equilibrio e continuità alla sciata. L’allenatore fa parte dello staff azzurro ed è stato scelto personalmente da Sofia. “Garantirà brillantezza e intensità in tutta la mia sciata” dice con convinzione la campionessa lombarda.

PALMARES SONTUOSO. E NON È FINITA QUI

La carriera di Sofia Goggia è iniziata presto. A tre anni stupiva sulle piste di Foppol, Alta Val Brembana. Nel circuito FIS ha debuttato nel novembre 2007 in una gara giovanile a Livigno (Sondrio). Poi è stato un crescendo rossiniano: due medaglie olimpiche e tre Coppe del mondo nella libera con 13 podi, 17 vittorie, 15 secondi posti. Ha colllezionato medaglie mondiali anche nello slalom gigante e nel SuperG.

PROSSIMO APPUNTAMENTO AL SESTRIERE

Dopo il Canada c’è in programma là due giorni al Sestriere (10-11 dicembre). Poi St.Moritz.