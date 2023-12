Sorteggi Champions ed Europa League: com’è andata per le italiane. Meglio era quasi impossibile…

Coppe Europee. I sorteggi di Nyon non hanno riservato grosse sorprese. D’ora innanzi le squadre italiane sono attese da avversarie toste. Le urne svizzere (e si sapeva) non hanno fatto sconti. Battaglie in vista.

Sorteggi Champions League

Tre le squadre italiane in corsa per i quarti di finale: Napoli, Inter, Lazio. A Napoli e Inter tutto sommato è andata bene, dovendo affrontare rispettivamente Barcellona e Atletico Madrid. Sono squadre abbordabili, di questi tempi. La Lazio invece dovrà vedersela con il Bayern Monaco di Tuchel, una corazzata che si è qualificata dominando il girone A (16 punti ) e rifilando una lezione nientemeno che al Manchester United, battuto sia a Monaco (4-3) che in Inghilterra (1-0). Così le urne:

Porto-Arsenal

Napoli-Barcellona

PSG-Real Sociedad

Inter-Atletico Madrid

PSV Eindhoven-Borussia Dortmund

Real Madrid-Lipsia

Manchester City-Copenhagen

Europa League, i playoff

Atalanta già qualificata, c’erano due sole italiane nelle urne: Milan e Roma. I rossoneri di Pioli affronteranno i francesi del Rennes. La Roma si ritrova il Feyenoord per il terzo anno consecutivo. Il quadro completo:

Feyenoord-Roma

Milan-Rennes

Lens-Friburgo

Young Boys-Sporting Lisbona

Benfica-Tolosa

Braga-Qarabag Azerbaigian

Galatasaray-Sparta Praga

Shakhtar Donetsk-Marsiglia

Conference League

Con la Fiorentina già agli ottavi di finale, il sorteggio degli spareggi si sono conclusi così.

Sturm Graz-Bratislava

Servette-Ludogorets

Union SG-Eintracht Francoforte

Real Betis-Dinamo Zagabria

Olympicos-Ferencvaros

Ajax- Bodo/Glimd

Molde-Legia

Maccabi Haifa-Gent

Le date da ricordare

L’andata degli Ottavi si giocheranno il 13-14 e 21-22 febbraio. Il ritorno il 5-6 e 12-13 marzo.